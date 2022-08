Nádas Bence: ez az igazi diadal

Nádas Bence úgy véli, csapattársával, Kopasz Bálinttal – akivel korábban a tokiói olimpián is együtt indultak, akkor még 1000 méteren – a versenyekre nagyon jól összeáll a párosuk, főként a döntő futamokra, és most is ez történt. Amikor mindketten remek formában vannak, fizikálisan és mentálisan is, „hihetetlen” jól tud „muzsikálni” alattuk a hajó – jegyezte a világ- és Európa-bajnok kajakozó. Ennek köszönhetően Halifaxban is akkor vezettek, amikor kellett, és akkor voltak a leggyorsabbak, amikor a leggyorsabbnak kellett lenniük - tette hozzá.

A riválisokat illetően elárulta, általában próbálja kizárni azt, hogy kik vannak mellettük és mit csinálnak. Azt sejtette, hogy a későbbi ezüstérmes litván páros menni fog, miután vezérevezősük egy sprinter, valamint azt sem felejtette el, hogy a jobbjukon a tokiói aranyérmes ausztrálok vannak, akiket nem volt szabad tempóban elengedniük, hogy aztán ne tudják őket behozni. A remek rajt után erős „utazót” mentek, az utolsó száz pedig „brutálisan” jól sikerült, a cél előtti 60-70 méteren végül a vezetést is átvették, majd győztek – idézte fel a sportoló.

Nádas Bence szerint nem vitás, hogy tavalyi ötkarikás játékok után, ahol Kopasz Bálinttal negyedikek lettek, a mostani kanadai kajak-kenu világbajnokságon felértek a csúcsra, a páros számára azonban a következő nagy cél továbbra is az olimpia. Párizs előtt viszont lesz még egy fontos állomás, jegyezte meg, nevezetesen, a kvóták mederszerzése a jövő évi duisburgi vb-n, noha egyelőre csak a jövő héten induló müncheni multisport Európa-bajnokságig „látnak”.

A jelenleg 26 éves sportoló nem Kanadában szerezte első világbajnoki címét, hanem még 2014 nyarán, Moszkvában. Utóbbi különlegességét az adja, hogy akkor – 18 évesen – minden idők legfiatalabb felnőtt világbajnoka lett. Megjegyezendő, ugyanebben az évben tavasszal az ifik között szintén aranyérmes lett Szegeden. Nádas Bence azonban hozzátette: hamar realizálódott benne, hogy

az igazi kihívás, megmérettetés mindig az olimpiai számokban van,

és amikor ilyenben ér el sikert az ember, „az az igazi diadal” – főleg, ha ez ráadásul olimpián jön össze.

Nyitókép: Darren Calabrese