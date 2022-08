A kétszeres vb-győzelem még Kopasz Bálintot is meglepte

"Én sem számítottam arra, hogy ilyen fantasztikusan fog véget érni ez a világbajnokság a számomra" - kezdte a kétszeres aranyérmes. Kopasz Bálint az InfoRádióban arról beszélt, hogy a felkészülése sokkal rosszabbul sikerült, mint azt remélte. Fáradt volt és nem érezte, hogy képes lenne az igazán komoly teljesítményre. Az olimpia után ugyanis csak két hetet tudott pihenni. Mindezek után ő maga is meglepődött, hogy milyen fantasztikus formát mutatott K-1 ezer méteren, főleg hogy még erős szembe szél is volt.

A kétszeres világbajnok elmondta, hogy mentálisan nagyon felkészült a küzdelemre. Az egyesben aratott győzelmet követően pedig sikerült egy napot pihennie és fejben megint rákészülhetett a következő megmérettetésre. Szerinte ennek is volt köszönhető, hogy Nádas Bencével, K2 500 méteren ugyancsak remekelni tudtak. Kopasz Bálint elmondta még: nagyon örül az aranyéremnek és annak, hogy végül is kitartott a jó forma, velük volt az erő.

Arra kérdésre, hogy melyik győzelem volt a nehezebb, a bajnok azt válaszolta: egyértelműen a K1 ezer méter. Itt sokkal erősebb szembeszél fújt, ami alaposan le is rontotta a teljesítményét, hiszen Halifaxban csak 3:38-as időt ment 1000 méteren, pedig ezen a távon tud 3:20-at is, és ez igen nagy különbség.

A K2 500 méter viszont szinte jól is esett - folytatta Kopasz Bálint. Azt mesélte: az utolsó száz méteren úgy megindultak, hogy a hajó sebessége egyre csak nőtt, és ezzel persze a többiektől való távolságuk is mind nagyobb lett. A győzelem pedig feledtette velük a küzdelem fájdalmait - nyilatkozta a kétszeres világelső.

Kopasz Bálint szerint a győzelmük értékét még az is növeli, hogy immár a K2 500 méter is olimpiai versenyszám. "A 200-as férfiak, az 500 egyesek és az 1000 párosok közül sokan átjöttek ebbe a számba is - tapasztalt olimpiai és világbajnokok is rajthoz állnak. Ő azonban nem tart ettől, mert nyerni tudtak és a világbajnok magyar kettősben van is még fejlődési potenciál.

Az egyesre visszatérve, Kopasz Bálint elmondta azt is, hogy a legnagyobb riválisát, a portugál Fernando Pimentát szinte nem is észlelte a verseny közben, ugyanis végig csak egy pontot, a céltorony mellett lévő hatalmas villanyoszlopot nézte. Úgy vélte ez jó taktika volt, mert így nem idegesítette magát azzal, hogy portugál ellenfele szinte végig párhuzamosan haladt vele. "Így viszont a saját pályámat tudtam menni" - mondta az InfoRádiónak Kopasz Bálint.

