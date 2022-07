Milák Kristóf edzője: talán jobb is, hogy nem sikerült a világcsúcs 100-on

Hogyan tervezték a munkát Milák Kristóffal?

A Selmeci Attila által lefektetett alapokat szeretném továbbvinni. Zseniális munkát végzett vele, mindent megnyert. Nagy felelősség, hogy ezt úgy vigyem tovább, hogy ne csak ráüljünk az eredményre, hanem igenis fejlődni kell, hiszen látjuk, hogy az ellenfelek is javulnak. Most a vb-n óriási volt a különbség a többiekkel szemben, de két év van az olimpiáig, a sportban bármi megtörténhet, tehát abszolút előre kell menni. Nekem pedig ezt a munkát megfelelő szerénységgel és alázattal kell végeznem. Attila éveket belerakott, azt gondolom, hogy akkor tudok hozzátenni valamit, ha az időeredmény javul. Nekem nagyon fontos volt ebből a szempontból, hogy 200 pillangón jobb időt érjen el. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy sikerült, hiszen a hazai közönség rengeteget hozzáadott ehhez.

Amikor voltak a különféle, kisebb-nagyobb viharok, higgadt tudott maradni?

Igen, de kértem segítséget. Sós Csaba szövetségi kapitány nagyon sokat segített ebben, itt van mellettem Kovácshegyi Ferenc is. A szövetségtől mindent megkaptunk, edzőtáborokat, tényleg a legjobb körülményeket biztosították. Azt a részét, amikor a problémák voltak, megpróbáltam higgadtan kezelni, hogy az a feszültséget, ami esetleg bennem volt, ne lássa rajtam Kristóf. Úgy érzem, ez sikerült, jó hangulatban zajlottak az edzések, emberileg jól kijövünk egymással, a munkát nagyon jól elvégezte. Ami meg nehézséget okozott, az mind rajta kívül álló ok volt, amiről nem tehet: a Covid, a műtét, a betegség. Azzal segítek a legtöbbet, ha nem átadom ezt a feszültséget, hanem inkább próbálom oldani, azt gondolom, ez jól sikerült.

Milyen fejlődési potenciált lát Milák Kristófban erre az olimpiai ciklusra?

Zala György erőnléti edző segít nekünk, és az a torna, amit végez Kristóffal, nagyon hasznos. A 100 gyors kiemelkedő volt, a 200 gyors is az volt a váltóban, és emiatt talán nem láthattuk azt, hogy a 100 pillangón mennyit tudott előrelépni. Abban a számban is képes lett volna a világcsúcsra, talán jobb is, hogy nem sikerült azonnal a nagy álomhatárt áttörni, hiszen egy olyan sportoló előtt, aki mindent megnyert és újból világcsúcsot úszott, mindig kell egy cél. Az olimpia még két év, és ahhoz, hogy jövőre is legyen neki egy cél, talán jobb is így, hogy nem sikerült most a világrekord. Abban fejlődhet, hogy a rajtja, a fordulója, a víz alatti delfinből a kiúszása, a rövid pályás teljesítménye javuljon, és ez az 50-es medencében is vissza fogja adni ezt a pluszt.

És csak idő kérdése, hogy mikor dönt újabb rekordokat?

Meg felkészülés kérdése. Minden év más, minden évben a nulláról kezdjük. Általában egy hónapot pihennek a versenyzők az év végén, úgyhogy minden felkészülés más. Nagyon ígérgetni nem lehet, mert annyi minden történt, ami keresztülhúzta a számításainkat, hogy egy hónapja nem gondoltam ezt, ami most megtörtént. Azt is látom, hogy nagyon jól reagál minden típusú munkavégzésre és sokkal hamarabb eléri azt a színvonalat, ami a tisztességes helytálláshoz kell. Egy hét kihagyás után sokkal hamarabb föl tud állni, mint más versenyzők

A két váltóban milyen perspektívát lát?

Nagy lehetőséget látok mind a kettőre. Érmet gondoltunk mind a kettőnél, néhány tized hiányzott ahhoz, hogy teljesen másképp alakuljon. Márton Ricsinél volt egy áttörés, de ahhoz, hogy stabilan kétszer magas színvonalon le tudja úszni, gyakorolni kell. Elmondta, hogy ez a közönség, a hangulat kicsit meglepte, ilyen körülmények között ő még nem úszott, de az Európa-bajnokság nagyon jó terep lesz erre, szintén éremért fognak harcolni. Ugyanez vonatkozik a százas váltóra is.

Milák Kristóf lehet még jobb az Eb-n?

A vb volt a csúcs, az Eb-n annyiból lesz nehezebb dolga, hogy több számot fog vállalni. Megígértem neki, ha ezt a világbajnokságot megoldja úgy, ahogy megoldotta, tehát két arannyal, akkor az Eb-n próbálgathat számokat. Neki nagy vágya ez, hogy másban is kipróbálja magát. A 100 és a 200 gyorsot szeretné a két pillangó mellett és a két váltót. Nagyon kemény program lesz, ott nem hatalmas idők várhatók tőle, hanem inkább az, hogy hogy tisztességesen végigússza és jól teljesítsen minden számában.

