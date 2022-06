Milák Kristóf: a világcsúcs nem volt képben

Lassan már hozzászokhatunk, hogy Milák Kristóf elégedetlennek látjuk egy győzelem után is. A tokiói olimpián a 200 méteres pillangóúszás döntője után tűnt csalódottnak, mert nem tudott világcsúccsal győzni – amit aztán a budapesti vb-n javított meg -, most pedig a 100 pillangó aranyérme után mondta azt, hogy „borzasztó, szégyen, nagyon rossz”, amiért nem jutott 50 másodperc alá. A döntőt 50.14-gyel így is magabiztosan nyerte meg.

„Szerettem volna 50 másodperc alá kerülni, a világcsúcs nem volt képben. Szerettem volna egy jót versenyezni, ezt meg is kaptam. Sem az első, sem a második 50 nem volt olyan jó érzés, nem volt olyan erős iram, amit szerettem volna. Igyekeztem mindent megtenni, most ennyire volt elég” – mondta az újságíróknak a döntő után.

Hozzátette, jó lett volna, ha megy vele valaki, az belőle is jobb időt hozhatott volna ki, ám azt sem szabad elfelejteni, hogy már hetedik nap versenyez, több számban is indult, így elfáradt.

Milák 100 és 200 pillangón győzött, a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval pedig ötödik lett.

„Elégedett vagyok a világbajnoksággal, a szervezéssel, a lehetőséggel, hogy mi rendezhettük meg, remélem, hogy lesz még ilyen lehetőség, ha nem, akkor 2027-ben találkozunk” – mondta a 22 éves úszó, aki most öt nap pihenést kap, majd folytatja a felkészülést az augusztusi Európa-bajnokságra.

Nyitókép: Illyés Tibor