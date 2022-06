Drasztikus leépítés jön a Liverpoolnál

Szerződése lejártával végleg távozik az FC Liverpooltól a kapus Loris Karius, a 2018-as labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő negatív hőse.

A 28 éves játékos 2016-ban, a Mainztól igazolt az angol sztárcsapathoz, amelyben az első két idényében kezdő volt, 49 mérkőzésen jutott szerephez. A négy évvel ezelőtti BL-fináléban azonban két óriási hibát is elkövetett, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Vörösök 3-1-re kikaptak a Real Madridtól.

A 2018. május 26-i, kijevi találkozó volt Karius utolsó tétmeccse a Liverpool színeiben, utána elvesztette helyét az együttesben, és kölcsönben a Besiktasban, majd az Union Berlinben szerepelt.

A liverpooli klub csütörtökön hét futballista távozását jelentette be, Karius mellett köztük van Divock Origi is. A támadó nyolc év után távozik, a legemlékezetesebb mérkőzése a 2019-es BL-elődöntő visszavágója volt: a Pool többek között az ő két góljával verte 4-0-ra az első meccsen 3-0-ra győztes Barcelonát, ezzel bejutott a fináléba, amelyet meg is nyert.

Nyitókép: SEDAT SUNA