Átmenetileg veszélyben volt Kapás Boglárka felkészülése

Az elmúlt hetekben derékfájdalmai miatt nem tudott megfelelően edzeni Kapás Boglárka. Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó ugyanakkor bízik benne, hogy fel tud készülni és sikeresen szerepelhet júniusban a budapesti világbajnokságon és augusztusban a római kontinensviadalon is.

"Nem érzem azt, hogy ott tartanék, ahol kéne, most már kicsit lemaradásban vagyok. Az elmúlt három hétben folyamatosan fájt a derekam, úgyhogy most azt kellett kezelnem. Döcögősen indul ez az év, az országos bajnokságig még van szűk négy hét, abból talán ki lehet hozni valami jót" – reménykedett Kapás Boglárka, hozzátéve, hogy most az ob nem is igazán fontos neki, a vb annál inkább.

Derékfájással gyors- és hátúszásra képes, pillangónál zavarja igazán.

"Ott kell a derék, meg a mellúszásnál, úgyhogy most inkább afféle gyógyúszás zajlik három hete" – ecsetelte. Kondiedzése pedig nem is volt, helyette lépett be a gyógytorna.

A budapesti világbajnokság június 18-án rajtol, a római Európa-bajnokság két hónappal követi. Kapás Boglárka mindkét versenyen szeretne ott lenni.

"Budapesten azért, mert itthon van, Rómában azért, mert a kedvenc városom, és nagyon szeretek odajárni, minden évben versenyzem ott, akár a családom és a barátaim is ott lehetnek velem" – osztotta meg a sportoló, aki már csak azt reméli, hogy az eredmények is jók lesznek.

Párizsban viszont nem volt sokszor, amikor igen, azt élvezte; ez "csak" azért érdekes, mert bő két év múlva ott lesz az olimpia.

"Az olimpia utáni évben még nem sokszor gondolok Párizsra, csak arra a motivációra, amely a nyári feladatokig elvisz. Utána kitűzöm a következő versenycélt. Az olimpia utáni évben egyébként mindig ez van, idő kérdése, és megjelenik a lelki szemeim előtt a 2024-es olimpia is" – fogadkozott Kapás Boglárka.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás