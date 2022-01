Kézi-Eb: Szijjártó Péter elsiklott egy fontos szabály fölött

Ismeretes, a jelenleg zajló kézilabda-Eb-t kizárólag védettségi igazolvánnyal vagy negatív PCR-teszttel látogatható, valamint maszk viselése is kötelező. Ennek tükrében talán első ránézésre nincs semmi probléma Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által posztolt, alább látható Facebook-bejegyzéssel, amihez a többi között a következőket fűzte kommentárként a tárcavezető:

„Szlovák barátaink is csodájára jártak az újabb telt háznak Budapesten, és egyetértettünk abban is, hogy nincs új a Nap alatt: pont azok jajonganak most a csarnokot megtöltő magyar emberek láttán, akik a foci Eb idején megtelt Puskáson háborogtak.”

A 444.hu azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európa-bajnokság házirendje szerint „az épületbe belépni és ott tartózkodni kizárólag az orrot és szájat egyaránt eltakaró

FFP2 maszkban lehet.

Ez alól kivételt képeznek az étkezésre és italfogyasztásra kijelölt helyek, ahol az étel- vagy italfogyasztás idejére az FFP2 maszk levétele megengedett. A szervezők biztosítanak FFP2 maszkot a látogatóknak a belépéskor.”

A fenti kép tanulsága szerint azonban Szijjártó Péter – a többiektől eltérően – egyszerű sebészmaszkot viselt. A lap azt is megjegyzi, hogy az Eb közönsége a lelátókon csak részben viselt maszkot, és ott sem mindenki FFP2-t.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás