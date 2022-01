Taróczy Balázs nonszensznek tartja Novak Djokovic ügyét

Taróczy Balázs szerint konkrétan soha nem fog kiderülni, hogy mi volt az, amit a versenyrendezők mondhattak Novak Djokovicnak, és aminek hatására a szerb teniszező Ausztráliába utazott, vállalva a huszonvalahány órás repülőutat, hogy aztán néhány nap várakozás után kiutasítsák. Djokovicot valószínűleg megvezették, de ezt valószínűleg sosem fogjuk megtudni – mondta.

Az egykori magyar Grand Slam-győztes teniszező megérzése szerint a szervezők részéről történhettek rossz lépések, miután nagyon akarták, hogy a szerb játékos játsszon. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a szervezők nem érzékelték a sportolóval folytatott tárgyalások kezdetén, hogy mennyire az ellen van a közvélemény, és vélhetően a többi sportoló is, hogy mást szabályt alkalmazzanak esetében, engedve pályára lépni csak azért, mert Novak Djokovicnak hívják. Lehet, hogy menet közben jöttek rá – miközben Djokovic nem akarta felfedni, hogy be van-e oltva, vagy sem, mondván, ez az ő magánügye –, hogy túl lett értékelve a gondolat, miszerint a szerb teniszező nélkülözhetetlen egy ausztrál bajnokságon – tette hozzá Taróczy Balázs.

Az egykori teniszező jó kérdésnek nevezte, hogy miért kell egy sportolótól megkövetelni az oltást, és miért nem elegendő egy negatív PCR-teszt, ahogy példaként tokiói olimpián, hiszen a vakcina megléte ellenére is kialakulhat a betegség. Taróczy Balázs szerint talán arra gondolnak a szervezők, hogy ha valaki be van oltva, kevésbé tudja továbbterjeszteni a vírust, ha esetleg megbetegszik.

Egy biztos: olyat nem lehet csinálni, hogy egy versenyen a résztvevők egy részétől megkövetelnek valamit, ami másokra meg – kivételes indokkal – nem vonatkozik

– hangsúlyozta. „Ez olyan, hogy az egyik játékos szerválhat kettőt, ahogyan megszoktuk, míg valakinek azt mondjuk, neked csak egy szervád van. Ez nonszensz” – fogalmazott Taróczy Balázs.

Közben politikai botránnyá is kezdi kinőni magát az ügy: már megszólalt a szerb államfő, de az ausztrál miniszterelnök sem rejtette véka alá a véleményét. Taróczy Balázs szerint Novak Djokovic valószínűleg rosszul fog kijönni a történetből, valakiről pedig majd egyszer kiderül, hogy rossz döntést hozott, amiért felállítják majd a székéből. Ám magának a versenynek, az ausztrál nyílt teniszbajnokságnak ettől még nem lesz rossz híre, és a következő két hétben szenzációs mérkőzéseket fog tartogatni, és nem fogják azt mondani, hogy „azért nyert X, Y, mert nem volt itt Djokovic”.

Taróczy Balázs példaként az őszi US Opent említette, amivel kapcsolatban senki nem arra emlékszik, hogy kevés volt az induló és nézők sem voltak, hanem arra, hogy Dominic Thiem megszerezte pályafutása legnagyobb tornagyőzelmét, és Grand Slam-győztes lett.

Nyitókép: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images