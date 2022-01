Pornográf tartalommal zavarták meg Djokovic tárgyalását

A koronavírus-járvány miatt online tartották Novak Djokovic tárgyalását. Mint arról az Infostart is beszámolt, a szövetségi bíróság elfogadta a világelső szerb teniszező fellebbezését, aki már ütőt is ragadhatott az ausztrál fővárosban, és visszaadták a vízumát.

Arról azonban kevesebb szó esett, hogy az online meeting közben pornográf tartalom jelent meg – idézi a Világgazdaság a Reuters tudósítását. A londoni székhelyű világhírügynökség szerint hacekerek keze volt a dologban.

someone has taken over the court's microsoft teams broadcast for the novak djokovic hearing and is displaying porn pic.twitter.com/v9ZP5WtzU3 — Zac Crellin (@zacrellin) January 9, 2022

A szerb sztár – közép európai idő szerint – hétfő délután már egy olyan képet osztott meg közösségi oldalán, amelyen a Rod Laver Arénában edz és készül a jövő hétfőn rajtoló Grand Slam-viadalra.

„Örülök és hálás vagyok, hogy a bíró felülbírálta a vízumom érvénytelenítését. Mindazok ellenére, ami történt, maradni akarok és pályára szeretnék lépni az Australian Openen. Csak erre koncentrálok, azért repültem idáig, hogy játsszak a fantasztikus közönség előtt az egyik legfontosabb versenyen. Nem tudok mást mondani, mint köszönöm azoknak, akik ebben a helyzetben is mellettem álltak és bátorítottak” – írta Twitteren a világelső.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ? pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022