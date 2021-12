Lőw Zsolt: az ember érdemeit nagyon hamar elfelejthetik

Lőw Zsolt, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea magyar másodedzője szerint a szakmai stábbal és a csapattal szemben is érezhetően megnőttek az elvárások a sikeres idényt követően, ezeknek igyekeznek megfelelni, és a nemzetközi kupasorozatot, valamint a bajnokságot illetően végig versenyben maradni a végső győzelemért.

A 42 éves magyar szakember az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában emlékeztetett: Roman Abramovics érkezését követően a Chelsea felnőtt a legnagyobb európai klubok mellé, amit alátámasztanak az elmúlt évek eredményei, sikerei. Hozzátette: mindez annak a munkának a gyümölcse, amit jó pár évvel ezelőtt kezdtek el, még más szakmai stábok irányításával és teljesen más játékoskeretekkel.

"A klub folyamatos fejlődésen ment keresztül, és stabilizálta magát a világ legjobb klubjai között, már hosszú évek óta. A Bajnokok Ligája idei megnyerését követően pedig még többen beszélnek arról, hogy a Chelsea az európai topklubok közé tartozik. Mi is minden nap azzal a felelőséggel jövünk dolgozni, hogy a világ egyik legjobb klubját irányítjuk, hatalmas elvárások közepette, amit nemcsak a klub támaszt, hanem a külvilág is. Az előző szezonban nyújtott teljesítményünkkel magasra tettük a mércét, megnőttek az elvárások, ezt mi is érezzük" - mondta. Hangsúlyozta: nagyon jó és pozitív hangulat övezi úgy a csapatot, mint az egész klubot, de amennyiben nem úgy teljesítenek, egy-egy mérkőzésük nem jól sikerül, akkor bizony hallani bírálatokat, ami szerinte a futball természetes velejárója.

"Nekünk napról napra, hétről hétre meg kell harcolunk azért, hogy jó futball játsszunk, sikeresek legyünk, ami nagyon hamar elmúlhat, mert az ember érdemeit nagyon hamar elfelejthetik. A futball közege ilyen, ezzel együtt kell tudni élni, el kell tudni viselni. Az, hogy ilyen sikeres volt az előző szezonunk, az még nem jogosít fel minket arra, hogy hátra dőljünk és abból éljünk.

Minden hét végén, de inkább háromnaponta méretjük meg újra magunkat, és mindig az aktuális teljesítményünk alapján ítélnek meg minket"

- közölte.

A londoniakhoz év elején érkezett Lőw elmondta: immár személyes tapasztalatai is megerősítik, hogy a Premier League a világ legerősebb bajnoksága, amelynek kiegyensúlyozott mezőnyében öt-hat klub küzd a dobogós helyekért. A riválisok pedig, amelyeknek erre nincs reális esélyük, azok "borzasztóan meg tudják nehezíteni" a topcsapatok dolgát. Mindehhez ráadásul elképesztő iram és zsúfolt menetrend párosul. A magyar tréner kifejtette: a bajnokságban az a céljuk, hogy végig versenyben legyenek a végső győzelemért, az utolsó pillanatig reális esélyük maradjon az aranyérem megszerzésére.

A Chelsea a bajnokságban 19 mérkőzésen 41 pontot gyűjtött, ezzel pillanatnyilag a harmadik, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az egy találkozóval kevesebbet játszó Liverpool mögé. Hátránya az éllovas Manchester Cityvel szemben hat pont, miként ugyancsak hat pont választja el a negyedik helyezett Arsenaltól.

A BL-csoportkör hat meccsén 13 pontot szerzett, és a csoportgyőztes Juventus mögött másodikként magabiztosan jutott a nyolcaddöntőbe, ahol majd a Lille-lel csap össze. A magyar edző szerint címvédőként nem lehet más a céljuk, mint a trófea ismételt megszerzése.

"Ez borzasztó nehéz feladat, mert egyszer megnyerni is nagy kihívás, nemhogy kétszer egymás után.

A keretünk azonban van olyan erős és vagyunk annyira felkészültek, hogy reális esélyünk van eljutni a döntőig, mert legalább oda mindenképp szeretnénk bekerülni. Ez persze borzasztóan nehéz, és nem szeretnénk nagyképűnek tűnni, hogy mi csak ezzel lennénk elégedettek. De nagy klubnál nagy célokat tűznek ki elénk, és mi is így nagy célokat tűzünk ki magunk elé" - mondta. Kiemelte: ehhez az kell, hogy lépésről lépésre haladjanak, amint azt tették az előző idényben.

