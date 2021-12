Golovin Vlagyimir: tapasztalatot nem lehet venni a boltban

Golovin Vlagyimirban nincs rossz érzés a spanyolországi világbajnokság kapcsán, hiába is a nyolcba kerülés volt a fő célkitűzésük. Felidézte, hogy a németek elleni egygólos vereség csak egy hajszálon múlott, és ugyan a dánok ellen nem szerepeltek fényesen, Kongóval és Dél-Korával szemben szépen helyt álltak a lányok. Most majd le kell vonni a tanulságokat, hogy milyen poszton kell még javulniuk, hogy a következő világversenyen előrébb lépjenek – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A szakember szerint a válogatott nem minden esetben mutatott biztos játékot, vagyis voltak olyan mérkőzések, ahol 20 percig valami működött, majd 10 percig nem. Kiemelte, ha nem stabil a lerohanás, majd a visszarendeződés, akkor nehéz előrelépni, így a következő időszakban, bármi is történik, a védekezés stabilitása lesz a kulcskérdés.

Golovin Vlagyimir érdeklődésünkre arra is kitért, most, hogy főállású kapitány a felnőtt női válogatottnál, még szorosabbra szeretné fűzni a kapcsolatot a klubedzőkkel, remélve, hogy a tapasztalatok megosztásával mihamarabb eredményesebbek legyenek. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy tapasztalatot a boltban nem lehet venni, és csak a világversenyeken lehet szerezni, azért is tartotta nagyon fontosnak a spanyolországi vb-t, bármennyire is „eredménytelenül” zárták. Hiszen az a hat összecsapás, illetve a franciák elleni felkészülési mérkőzések szolgáltak tapasztalttal a fiatalabbak számára, megtanítva őket, hogy mikor és hogyan, milyen szituációban milyen döntést kell hozni – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor