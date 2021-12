Hazai sikerével közelebb került az FTC-hez a Kisvárda

Ezzel két pontra megközelítette az éllovas Ferencvárost. A székesfehérvári csapat továbbra is nyeretlen idegenben a mostani idényben: négy döntetlenje mellett immár három veresége van vendégként.

Lendületesen kezdett a Kisvárda, a kapuja elé szorította a Fehérvárt, és egy jobb oldali szögletet követő pontos fejessel gyorsan vezetéshez is jutott. A folytatásban a vendégcsapat lassan átvette az irányítást, lehetősége is volt a gólszerzésre, de a hazai ellentámadásokban továbbra is volt veszély. A játékrész felénél egy nagyon jól eltalált távoli lövéssel növelte előnyét a várdai együttes, majd pár perc múlva szépített a Fehérvár: egy hosszú előre ívelésnél a kapujából kifutó Dombó a 16-oson kívül nem tudta elfejelni a labdát, Nikolics pedig élt a lehetőséggel, az üres kapuba lőtt. A végére maradt egy szép hazai lesgól és egy nagy helyzet, közte pedig egy komoly fehérvári gólszerzési lehetőség.