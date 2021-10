Faragó Tamás: hihetetlenül kilúgozódtak a vízilabdázók az idei évre

A Ferencváros startja után a Bajnokok Ligája másik magyar alakulata, az OSC is medencébe száll, a román Steaua Bukarestet fogadja szerdán.

Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó érdeklődésünkre elmondta, a játékosok nincsenek készen, "hihetetlenül kilúgozódtak", elsősorban a válogatott vízilabdázók, akik az olimpián szerepeltek.

"Amikor hazatértek, elkezdődött a bajnokság és a Magyar Kupa; ahogy kinéz a program, ebben a szezonban még súlyosabb lesz a helyzet, hisz jön a Világliga, a vb és az Eb, nem tudom, hogy fogják bírni" - mondta.

Egyben biztos: a szponzorokat a válogatott szereplése nem érdekli, inkább az, hogy finanszírozzák a nemzetközi kupákban induló klubcsapatokat. Ennek kapcsán azt is reméli, hogy feladatukat azok a játékosok is megoldják, akik még csak most kerülnek majd előtérbe a válogatottnál.

Az OSC BL-mérkőzése este 6 órakor kezdődik.

Az Eurokupában érdekelt magyar csapatok szerdai összecsapásai:

Ortigia-Szolnok (15.00)

Barcelona-BVSC (20.45)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor