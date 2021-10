Vízilabda - Értékes FTC-döntetlen a BL-bronzérmes otthonában

A két csapat az előző idényben három alkalommal is találkozott egymással, a csoportkörben az olasz gárda kétszer is diadalmaskodott, 10-7-re és 9-6-ra, azonban a legfontosabb összecsapáson, az elődöntőben 14-12-es győzelmet aratott Varga Zsolt együttese.

A 2019-ben győztes, az előző kiírásában pedig döntős magyar csapat - amely alaposan átalakult a holtszezonban, hiszen hét játékos is távozott - első sorban magyar válogatottjainak köszönhetően vezetett két negyed után: a kapuban Vogel Soma kiváló teljesítmény nyújtott, az olimpiai bajnok Varga Dénesnek pedig két olyan gólja volt - az egyiket a center helyéről a kapunak háttal "pöckölte be" -, amire még az olasz közönség is hangos éljenzésben tört ki.

A harmadik negyedben folyamatosan tapadtak az olaszok és nem sokkal a játékrész vége előtt utolérték riválisukat, de nem sokáig örülhettek, mert a zöld-fehérek egyik új szerzeménye, Danyiil Merkulov óriási gólt lőtt.

A zárófelvonásban a házigazdák vihették volna be az első ütést, de Vincenzo Renzuto mellé lőtte a büntetőt, nem sokkal később azonban a korábban Egerben légióskodó Boris Vapenski egalizált egy bombagóllal. A Ferencváros Merkulov újabb villanásával került megint előnybe, de újra jött az egyenlítés.

Az utolsó pillanatokban a Ferencváros állt közelebb a győzelemhez, a magyar csapat az utolsó húsz másodpercben emberelőnyben támadhatott, de végül Vámos hatalmas lövése három másodperccel a vége előtt a jobb kapufáról kifele vágódott.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Brescia (olasz) - FTC-Telekom Waterpolo 8-8 (1-2, 2-2, 3-3, 2-1)

a magyar csapat gólszerzői: Vámos, Varga Dé., Merkulov 2-2, Jansik Sz., Ubovic 1-1

Ebben a csoportban még a spanyol Barceloneta, a görög Olimpiakosz, a georgiai Dinamo Tbiliszi, a szerb Novi Beograd és a Radnicki Kragujevac, valamint a horvát Jadran Split szerepel.

A Ferencváros a következő fordulóban, november 9-én a Radnicki Kragujevac vendége lesz.

A B csoportban szereplő OSC Újbuda szerdán a Steaua Bucurestit fogadja.

A két nyolccsapatos csoportból az első négy helyezett jut a sorozat belgrádi nyolcas döntőjébe, ugyanakkor a házigazda Novi Beograd helye garantált a végjátékban.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás