BL: az ellenfél edzője abban reménykedik, hogy Lionel Messi játszik

A PSG csak döntetlennel kezdte Bruges-ben a csoportkört, ezért különösen fontos, hogy jó eredményt érjen el a Manchester City ellen, véli a Le Parisien. Természetesen szó sincsen arról, hogy máris a továbbjutás miatt aggódna bárki is a párizsiak háza táján – ez még akkor sem kerül feltétlenül veszélybe, ha a Manchester City ellen nem szerezne pontot a csapat, hiszen elég a másik két rivális ellen jól szerepelni, két együttes jut tovább a csoportból –, de a kedd esti mérkőzésnek tagadhatatlanul presztízsértéke is van.

E két csapatot tartják a fogadóirodák – a Bayern Münchennel és a Chelsea-vel együtt – a négy elődöntős hely várományosának, talán meglepő, de szerintük a City a Parc des Princes-ben is favorit. Talán azért is, mert tavasszal is nyerni tudott Párizsban.

Pep Guardiola nagyon sportszerűen nyilatkozott Lionel Messi esetleges szerepléséről:

„A futball érdekében remélem, tud játszani.”

Érdekes, hogy az argentin játékosnak kifejezetten jó a mérlege egykori edzőjének a csapatai ellen, amióta a katalán edző távozott a Barcelonától.

A L’Équipe szerint Gianluigi Donnaruma kerül a hazaiak kapujába, noha továbbra is sokan látnák szívesen Keylor Navast a poszton. Ángel Di María eltiltott, így a várható mezőnyjátékos névsor: Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera, Paredes, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar.

A Manchester City tervezett tizenegye: Ederson – Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo – Bernardo Silva, Fernandinho, De Bruyne – Mahrez, Ferran Torres, Grealish. Ilkay Gündoğan lehet a legfontosabb hiányzó, ha sérülése miatt valóban nem játszik. Gabriel Jesus ugyan eldöntötte góljával a Chelsea elleni hétvégi rangadót, de várhatóan csak kispados lesz. Játszik ellenben Rijad Mahrez, aki tavasszal 180 perc alatt három gólt lőtt a PSG-nek.

A csoport másik mérkőzésén az RB Leipzig a Club Brugge gárdáját fogadja. A hétfői sajtótájékoztatón Gulácsi Péter, a csapatkapitány vett részt, aki Willi Orbán társaságában a kezdő tizenegy tagja lesz, Szoboszlai Dominik várhatóan a cserék között kezd majd. A kapus kiemelte: nagy öröm a számukra, hogy ismét közönség előtt játszhatnak BL-mérkőzést. A lipcseiek az első találkozón kikaptak Manchesterben, most a papírforma szerint nyerniük kell a továbbjutási remények táplálásához.

A B csoportban

az AC Milan a spanyol bajnokot látja vendégül

a San Siróban. Ibrahimović nélkül, Florenzi játéka is több mint kérdéses, így a várható tizenegy: Maignan – Calabria, Tomori, Kjær, Hernández – Kessié, Tonali – Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão, Rebić. A spanyoloknál Szavics eltiltott, Griezmann játéka kétséges. A névsor: Oblak – Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco – Koke, Kondogbia, Llorente – Suárez, Correa.

A C csoportban az Ajax nagy favorit a törökök ellen, különösen, hogy a törököknek állítólag tizenegye sérültjük van, köztük Damagoj Vida és Miralem Pjanić. A hollandoknál Onana, a kameruni kapus eltiltott, a 39 éves Stekelenburg sérült, így az első számú kapussá előlépett, 37 éves Pasveer fog védeni. A másik párban a Dortmund biztos esélyes a lisszaboni Sporting ellen, még úgy is, hogy Erling Haaland és Marco Reus játéka kétséges.

A D csoportban A Sahtar Donyeck Kijevben látja vendégül az Intert. Három brazil, Júnior Moraes, Fernando és Dentinho sérült, így „csak” hét honfitársuk szerepel a kezdő tizenegyben. Mind a két csapat kikapott az első fordulóban, mindkettőnek nagyon kellene a három pont.

A Sheriff Tiraspol győzelemmel mutatkozott be a Bajnokok ligájában, de most még nehezebb vizsga jön: a Bernabéuban, a Real Madrid ellen. A spanyoloknál Thibaut Courtois pihenőt kap, Andrij Lunyin véd majd – ami azért is különleges, mert az ellenfél edzője Jurij Vernyidub, akinek a keze alatt Lunyin bemutatkozott hajdanán az ukrán élvonalban.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, kedd

A csoport

Paris Saint-Germain–Manchester City 21.00 (M4)

RB Leipzig–Club Brugge 21.00 (Sport 2)

B csoport

AC Milan–Atlético Madrid 21.00

FC Porto–Liverpool FC 21.00

C csoport

AFC Ajax–Beşiktaş 18.45 (Sport 2)

Borussia Dortmund–Sporting CP 21.00

D csoport

Sahtar Donyeck–Internazionale 18.45 (Sport 1)

Real Madrid–Sheriff Tiraspol 21.00 (Sport 1)

Nyitókép: John Berry/Getty Images