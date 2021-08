F1-szakértő: senki ne dőljön hátra!

Vámosi Péter szerint nem kérdés, hogy az év utolsó versenyéig, tehát jelen állás szerint az Abu Dhabi Nagydíjig folyatódni fog a brit és a holland pilóta csatája. A Racingline.hu főszerkesztője a legfőbb problémát abban látja, hogy még mindig nagyon képlékeny a versenynaptár, utalva arra, hogy például a Japán Díjról kiderült, biztosan elmarad, azonban arról egyelőre nem született döntés, hogy hol pótolnák. Megeshet, hogy Katarra fog esni a választás, ami a Forma–1 szempontjából egy új pálya, eddig inkább a MotoGP-ről volt híres. Összességében tehát még számos olyan tényező felmerülhet, ami nemhogy a bajnoki címért versengőket, hanem a komplett mezőnyt is meglepheti, és ez kicsit lutrivá teszi a szezont – tette hozzá.

„Senki ne dőljön hátra, hiába vezeti jelenleg Lewis Hamilton a versenyzők bajnokságát.”

A szakíró egyetértett azzal, hogy – az anyai ágon belga, apai ágon holland – Max Verstappennek kifejezetten kedvezhet a soron következő két futam, a belga és az 1985 után visszatérő zandvoorti (holland) futam. Tehát, ha más nem is, a közönség biztos vele lesz, azonban, hogy a versenytechnika mennyire lesz a barátja, vagy esetleg ismét „egymásra találnak” (nem egészen oly mód, mint azt normál körülmények között illene) a Mercedes és a Red Bull pilótái, kicsit még a jövő zenéje – fogalmazott Vámosi Péter. A szakíró

a motiváció okán biztos, hogy a holland pilótának adná a következő két futamot,

„bár, friss hír, hogy Zandvoort is még billeg, miközben lassan már versenyt kellene rendezniük.”

Ami Lewis Hamiltont illeti, meglehetősen felemásan alakul az idei szezonja: voltak nagyobb bakijai, és a koronavírus utóhatása is több alkalommal érezhető volt a teljesítményében, azonban így is vezet összetettben. Sőt, jelek szerint a nyár elejére a Mercedes is felzárkózott, már-már túl is lépett a Red Bullon, igaz, várhatóan ez nem minden pályán lesz így. A Racingline.hu főszerkesztője szerint nem vitás, hogy nagyon jól sikerült az „ezüstnyilaknak” a silverstone-i fejlesztés, ami a Hungaroringen is látható volt, azzal együtt, hogy a brit pilótát konkrétan a mentő vitte el poszt-Coviddal Mogyoródról, bár hamar kiderült, hogy nincs komolyabb baja. Úgyhogy a bő három hétnyi nyári szünetet arra használta a címvédő, hogy regenerálódjon, illetve úgy eddzen, hogy az a felépülésére váljon, tehát – ellentétben sokan másokkal – nem igazán pihent.

„Lando Norris ezzel szemben például nagyon vicces módon Carlos Sainz-os arcképekkel díszített golflabdákat ütögetett el minél messzebbre.”

Vámosi Péter végezetül hozzátette: Monzát inkább a Mercedesnek adná, és talán még az Orosz Nagydíjat is, de hogy azt követően milyen pályákra kell az autókat egyáltalán beállítani, tényleg egy nagy kérdés.

A Hamilton-Verstappen küzdelemben pedig 50-50 százaléknak érzi mindkét pilóta esélyét.

Nyitókép: MTI/EPA/GETTY/Lars Baron