Élő: óriási taktikai hiba Lewis Hamiltonéktól – videó

Bottas, Leclerc, Stroll és Pérez futamának egyből vége lett azok után, hogy a rajtot követően azzal, hogy a finn versenyző beragadt, majd későn fékezett a kanyar előtt.

Bottas Norrist lökte bele Verstappen autójába. A holland behajtott a bokszutcába, de visszatért a pályára. Aztán piros zászló, a versenyt megszakították.

15 autó maradt versenyben. Mivel az élről rajtoló Lewis Hamilton ellépett a többiektől az elején, az élcsoportból egyedül az ő autójának nem lett semmi baja.

Valtteri Bottas takes out both Red Bull drivers on lap 1, officially securing his seat with Mercedes for 2022.pic.twitter.com/mu1eLcpxBB — Joe Pompliano (@JoePompliano) August 1, 2021