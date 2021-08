Már nem juthat tovább a vb-n a magyar női jégkorong-válogatott - videó

A magyarok a németek elleni 3-0-s vereséggel debütáltak a vb-n, míg az előző körben 4-2-re kaptak ki a csehektől. A japánok ugyanakkor - túl azon, hogy a felkészülési szakaszban, már a vb helyszínén 4-2-re verték a magyarokat múlt szerdán - 1-0-ra legyőzték a dánokat, és 4-0-s vereséget szenvedtek a németektől.

A roppant gyorsan korcsolyázó japánok az első harmad hajrájában emberelőnyben szereztek vezetést éles szögből Siga révén, amelyet - ugyancsak létszámfölényben - Gasparics Fanni takarásból leadott lövéssel még kiegyenlített. Azonban négy perc múlva megint a rivális talált be, kettős emberelőnyben.

Lisa Haley szövetségi kapitány csapata a folytatásban nem tudta feltörni a távol-keleti együttes védelmét, pedig négyszer is volt japán játékos kiállítva. Amikor viszont Kiss Andrea ült ki gáncsolásért a záró harmad derekán, akkor nőtt a különbség, ráadásul bő egy perc múlva újabb japán gól esett.

Just over a minute apart! Akane Hosoyama and Hanae Kubo go in hard and put Japan up 4-1 over @hockeyhungary #WomensWorlds #HUNJPN pic.twitter.com/9rOc5w7VF4 — IIHF (@IIHFHockey) August 25, 2021