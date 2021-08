Lionel Messi immár PSG-játékosként beszélt, ezeket mondta

A Parc des Princes nagytermében először a klubelnök, Nasszer el-Khelaifi beszélt:

"Ez egy csodálatos és történelmi nap a klub számára, sőt a futballvilág számára. Mindenki ismeri Leót. Az egyetlen futballista, aki hatszor nyerte meg az Aranylabdát.

Varázslatossá, gyönyörűvé teszi a futballt,

igazi győztes típus. Amikor tíz évvel ezelőtt bemutatkoztunk itt, az emberek azt kérdezték, mit is fogunk csinálni, hova fogunk eljutni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hol tartunk ma."

Lionel Messi szerződtetésével kapcsolatban azt mondta:

"Mindkét részről nagy volt a vágy, hogy ez megvalósuljon."

Sajátos vélemény ahhoz képest, hogy Messi vasárnap könnyezve búcsúzott a Barcelonától, és azt mondta, maradt volna.

Aztán Messi is a pulpitushoz lépett:

"Először is szeretném megköszönni az elnök úr szavait. Nagyon boldog vagyok. Tudott, hogy a Barcelonából való távozásom ennyi év után nehéz volt. De abban a pillanatban, hogy megérkeztem ide, nagyon boldog vagyok, és el akarom kezdeni az edzést, és azt akartam, hogy minél gyorsabban aláírhassak. Az első perctől kezdve nagyon élvezzük a családommal együtt a párizsi létet, már

csak azt várom, hogy edzhessek a többiekkel, az új csapattársaimmal.

Szeretném megköszönni az elnök úrnak és az egész klubnak, ahogyan fogadtak, gyorsak és határozottak voltak a tárgyalások során, nagyon könnyű volt haladni. Ez egy kacifántos helyzet volt, de megoldották a problémákat – nem volt könnyű, de jól és gyorsan csinálták. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek - van játékkedvem, és továbbra is annyit szeretnék játszani és nyerni, amennyit karrierem első pillanatában szerettem volna. Ez a klub kész harcolni minden trófeáért, s nekem is ez a célom, ezért is jöttem ide. Remélem sikerül megvalósítanunk. Szeretném megköszönni Párizsnak ezt a fogadtatást, őrületes volt.”

Arra a kérdésre, mikor mutatkozhat be a PSG-ben, nem tudott határozott választ adni. Mint mondta, beszélt az edzői stábbal, s közösen úgy látják, hogy miután a Copa América után szabadságon volt, szüksége van egy kis előszezonbeli felkészülésre. A francia lapok ennek alapján azt valószínűsítik, hogy vagy augusztus legvégén vagy szeptember első felében, esetleg az első BL-mérkőzésen játszik majd.

Nyitókép: Facebook/Futball átigazolások