Lionel Messi hivatalosan is a Paris Saint-Germain játékosa

Bejelentette az FC Barcelonától távozott hatszoros aranylabdás Lionel Messi szerződtetését a Paris Saint-Germain labdarúgóklub kedden este.

A PSG honlapja szerint a 34 éves csatár szerződése két idényre szól, és további egy évvel meghosszabbítható.

"Türelmetlenül várom, hogy Párizsban megkezdődjön egy új fejezet a pályafutásomban. A klub elképzelései tökéletes összhangban vannak az én ambícióimmal"

- mondta első párizsi nyilatkozatában Messi.

Hozzátette, rendkívül tehetséges játékosok alkotják a csapatot, amelyet nagyszerű szakmai stáb irányít, ő pedig elhatározta, hogy hozzásegíti a PSG-t egy nagyszerű eredmény eléréséhez.

Nasszer el-Kelaifi klubelnök úgy fogalmazott, büszke arra, hogy Lionel Messi csatlakozott a csapathoz és a családjával a francia fővárosba költözött.

"Nem titkolta, hogy továbbra is a legmagasabb szinten szeretne játszani és trófeákat nyerni. A klub ambíciói természetesen ugyanezek.

Azt várom, hogy csapatunk történelmet írjon"

- szögezte le.

Az FC Barcelona múlt csütörtökön jelentette be, hogy a klubnak és Messinek is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás, meg is egyeztek, de a szerződés aláírása "pénzügyi és strukturális akadályok", vagyis a spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem történhetett meg. Az új megállapodást öt szezonra tervezték, és eddigi fizetésének csupán a felét kapta volna, a La Liga pénzügyi szabályai azonban ennek ellenére ellehetetlenítették a hosszabbítást, mert nem felelt volna meg a fizetési maximumokra vonatkozó rendelkezéseknek.

A támadó 2000 óta szerepelt barcelonai színekben, de június végén lejárt a szerződése, tehát ingyen igazolhatóvá vált. A felnőtt csapatban 2004 óta 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett, mindkettő klubrekord. A Bajnokok Ligáját négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát egyaránt hétszer nyerte meg. Számtalan egyéni díja közül - a hat Aranylabdán kívül - kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi cím.

Helyi médiaértesülések szerint Messi nem fogadta el a felajánlást, hogy átvegye Neymar 10-es mezszámát, ehelyett 30-asban fog játszani, miután első két idényében ebben futballozott a Barcelonában, amelynek felnőtt keretét 17 esztendő után hagyta el. A 30-as mez a kapusoknak van fenntartva, ám a PSG kérvényére a francia liga külön engedélyezte Messinek a viselését.

A Paris Saint-Germain idén nyáron már négy kiváló játékost - a közelmúltban az olasz Gianluigi Donnarummát, a spanyol Sergio Ramost és a holland Georginio Wijnaldumot - szerződtetett ingyen, hiszen mindannyiuknak lejárt a megállapodásuk előző csapatuknál.

Nyitókép: PSG