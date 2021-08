Spanyol lapok szerint újra kezdett tárgyalni a hatszoros aranylabdás sztárral az FC Barcelona: a La Portería arról számolt be, hogy a katalán klub új ajánlatott tett Lionel Messinek. A műsorban elhangzottak szerint a Barcelona vezérigazgatója, Ferran Reverter hétfő este felvette a kapcsolatot Messi édesapjával és ügynökével, Jorge Messivel, hogy újabb ajánlatot tegyen neki, és ezzel az utolsó utáni pillanatban megpróbálja meghosszabbítani az argentin szerződését. Úgy hírlik, a felek kedd hajnalban tárgyalóasztalhoz ültek, abban bízva, hogy sikerül egy ajánlat révén maradásra bírni a katalán klub legeredményesebb játékosát.

Mint ismert, az argentin támadó akár a fizetése feléről is lemondana, csak hogy "otthonában" maradhasson – nem tántorítja el, hogy a PSG-nél jóval több pénzt kereshetne és talán a Bajnokok Ligája megnyerésére is nagyobb esélye lenne. Ám a 34 éves argentin labdarúgózsenivel eddig nem tudtak megegyezni, mert a bajnokság szabálya szigorú, a fizetések aránya a klubnál nem lépheti túl a bevételekét. Éppen ebbe kapaszkodnak egyébként a barcelonaiak, mondván, a PSG-nél is fennállhat ez a probléma, és emiatt fellebbezést is nyújtottak be a párizsi fellebbviteli bírósághoz. Az ügyben a hírek szerint hamarosan döntés születhet.

Időközben több cáfolat is érkezett: a Liner azt írta Guillem Balague spanyol futballújságíró tweetjét idézve, hogy a katalán klubnál cáfolták az ajánlattétel hírét. Hasonlóan "kedélyhűtő" értesülések futottak be a spanyol sajtóhoz Messi környezetéből is.

A source at FC Barcelona deny that in the middle of the night the Catalan club made a new offer to Messi



The talks with #PSG continue and, according to @mundodeportivo, details about image rights and wages are still to be agreed. PSG want to finalise it all as soon as possible — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 10, 2021