Megvan az FC Barcelona új kapitánya

A klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a 33 éves középpályásnak - aki a nyári Európa-bajnokságon a spanyol válogatottban is csapatkapitány volt - sorrendben Gerard Piqué, Sergi Roberto és Jordi Alba lesznek a helyettesei.

A katalánok azt is közölték, hogy 17 hónap után újra nézők előtt léphet pályára az együttes a Camp Nou Stadionban, a La Liga első fordulójának vasárnapi játéknapján Real Sociedad elleni összecsapáson 29 803 szurkoló lehet jelen. Érdekesség, hogy a koronavírus-járvány követő korlátozások előtt legutóbb, 2020. március 7-én szinte a Real Sociedad ellen játszott saját drukkerei előtt a gránátvörös-kék alakulat.

