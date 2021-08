Sajtóértesülés: Lionel Messi elfogadta a PSG szerződésajánlatát

Csütörtökön tárgyalt szerződése részleteiről édesapja társaságában a PSG-vel Lionel Messi, vasárnap még ügyvédek társaságában áttekintették a dokumentációt, de már csak az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása van hátra, és a 34 éves argentin labdarúgózseni a Paris Saint-Germain játékosa lesz - írja az átigazolási hírekben megbízható Fabrizio Romano a Twitteren.

Barcelonai búcsú-sajtótájékoztatóján Lionel Messi "egy lehetőségnek" nevezte a Párizsba költözést, ám korábban több tudósítás is megjelent arról, hogy a labdarúgó családja franciául tanul.

A CNBC értesülései szerint Lionel Messi 2 évre köteleződik el Párizsba, évente 25 millió fontos adózott jövedelemért. A költözésről Messi a gárda edzőjével, Maurizio Pochettinóval is egyeztetett már.

Leo Messi is set to join Paris Saint-Germain, confirmed. Jorge Messi received official contract today morning, after talks since Thursday. ??? #Messi



Messi is ready to accept - he’ll sign with PSG once final details will be fixed. Now planning for travel, medical, unveiling. ?? pic.twitter.com/b28XC5DBoR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2021