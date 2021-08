Már úgy tudni, Messi kedd este aláír

Bár felröppentek a hírek, hogy az FC Barcelona még egy utolsó ajánlatot tett a világsztár menedzserének és tárgyal Messi megtartásáért, ezek végül nem bizonyultak igaznak. Időközben Fabrizio Romano, a neves újságíró Twitter-fiókjában jelentette be, hogy a Messi és a PSG közötti tárgyalások, annak ellenére, hogy még mindig nincs lezárva a megállapodás, jó úton haladnak. "Türelem. A PSG teljesen magabiztos és optimista, hogy hamarosan leigazolja Leo Messit." Azt is írták, hogy Messi Párizsba repül, miután a megállapodás minden részletében befejeződött (bár a francia főváros repülőterén már hétfőn is sokan várták, az aranylabdás sztár a családjával továbbra is Barcelonában volt). Egyúttal Romano is közölte: tudomása szerint sem érkezett új ajánlat a Barcelonától.

A L'Equipe és a Le Parisien úgy tudja, hogy a fővárosi klub mindenben megállapodott az argentin csatárral, aki 21 év után hagyta el a Barcelonát.

A 34 éves klasszis a kora délutáni órákban érkezik Párizsba, ahol rögtön orvosi vizsgálat vár rá, majd kétéves kontraktust ír alá, egyéves hosszabbítási opcióval.

A sportnapilap közölte, a PSG szerdán mutatja be sajtótájékoztató keretében Messit, aki korábbi értesülések szerint szezononként 40 millió eurót (14,1 milliárd forintot) keres majd.

Hozzátették, a részletekről beszámoló sajtótájékoztatót várhatóan szerdán fogják megtartani.

A támadó vasárnap könnyek között búcsúzott el a katalán egyesülettől, amellyel hiába egyezett meg a folytatásról, a spanyol liga pénzügyi fair play szabályai nem tették lehetővé, hogy új szerződést kössön az eladósodott Barcával.

A Paris Saint-Germain idén nyáron már három sztárjátékost - az olasz Gianluigi Donnarummát, a spanyol Sergio Ramost és a holland Georginio Wijnaldumot - szerződtetett ingyen, hiszen Messihez hasonlóan nekik is lejárt a megállapodásuk előző csapatuknál.

Messi 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a katalánok színeiben, mindkettő klubrekord. A Bajnokok Ligáját négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát hétszer nyerte meg. Számtalan egyéni díja közül - a hat Aranylabdán kívül - kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi cím.

