Újabb csapás a Messit elveszítő Barcelonának

Több ág is húzza a Barcelonát a szezonkezdésnél: Messi kényszerű távozása (amelyet a hírek szerint azét még megpróbálnak megakadályozni) mellett azzal is küzdenek, hogy Ilaix Moriba még mindig nem hajlandó aláírni az új szerződését a fizetési különbségek miatt. A csapat nem akar emelni az ajánlatán, nehogy precedenst teremtsen, a fiatal tehetség viszont kitart a követelése mellett. Mint a Liner a Mundo Deportivo alapján írta, hacsak nem történik valamilyen váratlan fordulat, elveszettnek tekintik a tehetségüket, és remélik, hogy hamarosan befutnak az első hivatalos ajánlatok érte. Tíz napja várják a választ a Camp Nou-ban a legutóbbi ajánlat kapcsán, és vasárnap volt a határidő. A katalánok azt sejtik a háttérben, hogy Moriba ügynökei csak időt próbálnak nyerni, és a háttérben már tárgyalnak valakivel. Jó opciói lehetnek, nemcsak Angliából, hanem Franciaországból és Németországból is, miután a klubok tudják, hogy egy nagyon nagy tehetségről van szó.

Mindemellett egy sérülés is beárnyékolja a következő hónapokat a Barcánál: a héten edzésbe állt a Manchester Citytől ingyen érkező argentin válogatott támadó, Sergio Agüero, de máris ismét harcképtelenné vált. Mint a Player emlékeztet, Agüero az elmúlt szezonban folyamatosan sérült volt, mindössze húsz meccsen lépett pályára, de a nyáron el tudott menni a Copa Américára, amit meg is nyert Argentína. A 33 éves csatár utolsó nagy szerződését kötötte egy olyan csapathoz, ahova nagyon vágyott – közben viszont távozni kényszerült a barátja, aki miatt aláírt. Pár órával később pedig megsérült - a hivatalos bejelentés szerint a vádlijával van gond, tíz hetet kényszerül kihagyni.

Nyitókép: Twitter/FC Barcelona