Magyar versenyző is rajthoz áll a Hungaroringen

A 21 éves pilóta barcelonai bemutatkozása nem sikerült rosszul, pályafutása első három Forma–3-as futamát kivétel nélkül befejezte, a köridőkben is folyamatosan javulni tudott. A második, Franciaországban rendezett fordulót Tóth kénytelen volt kihagyni, ugyanis pozitív lett a koronavírustesztje, és fel kellett épülnie fertőzésből. Az öthetes kényszerszünet – amely az edzései nagy részét is érintette – nagyon megnehezítette a magyar versenyző dolgát, ő azonban nagyszerű teljesítménnyel tért vissza, Ausztriában a háromból két futamon is a középmezőnyben volt lehetősége a helyezésekért küzdeni – írja az f1vilag.hu.

Az egyelőre pont nélkül álló Campos Racingnek a mostani idényben az a legfőbb célja, hogy a hátralévő versenyeken egyre közelebb kerüljön a pontszerző helyezésekhez. Tóth László már a szezon előtt is elmondta, számára az idei a tanulóév, legfőbb célja, hogy tapasztalatot szerezzen, és minél többet tudja versenykörülmények között vezetni az F3-as autót.

„Az elmúlt három hétben sokat dolgoztunk, igyekeztünk minden apró részletre odafigyelni, de hogy ez mire lesz elég, az majd csak hétvégén derül ki. Az autósportban bármi megtörténhet, remélem, hogy a lehetőségeinkhez képest jól alakulnak majd számunkra a versenyek. Örülök, hogy hazai közönség előtt mehetek, erre két éve nem volt példa, úgyhogy szeretném élvezni a szurkolók jelenlétét és kihozni magamból és az autóból a lehető legtöbbet” – mondta Tóth László.

Az F3 hétvégi programja pénteken 10.05 órakor kezdődik a szabadedzéssel, 13.50-kor pedig már az időmérő következik. Az első futamra szombaton 10.35-kor, a másodikra ugyanazon a napon 17.55-kor, a harmadikra pedig vasárnap 10.45-kor kerül sor.

Nyitókép: Bryn Lennon/Getty Images