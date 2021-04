Az MU legendás 7-esei és a görögök is a sorozat ellen

"A játék, amit szeretünk, veszélyben van" - írta Instagram-oldalán a 115-szörös angol válogatott Beckham, aki a már biztos ESL-résztvevő 12 klub közül háromban is futballozott: a Manchester United mellett a Real Madridban és az AC Milanban. A korábbi klasszis középpályás hangsúlyozta: játékosként és tulajdonosként is tisztában van vele, hogy a szurkolók a legfontosabbak, a sportágnak pedig versengésre van szüksége.

Az MU korábbi 7-ese, a francia Eric Cantona is hasonlóképpen vélekedett, szerinte az alapító kluboktól szégyenteljes, hogy a drukkerek megkérdezése nélkül hozták létre a ligát. Nagypolitikai szint Boris Johnson brit miniszterelnök a The Sun című napilap keddi számában azt írta, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megálljt parancsoljon ennek a "nevetséges kezdeményezésnek".



Az ügyben megszólalt Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő is, aki kijelentette, hogy elutasítják az Európai Szuperligát, amelyet egy rossz döntésnek tartanak, és véleménye szerint a szurkolók sem fogadják el.

A húszcsapatosra tervezett Szuperligát hat angol - Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City -, három olasz - Juventus, AC Milan, Internazionale -, valamint három spanyol - Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid - sztárklub hozta létre.

Nyitókép: MTI/EPA/Hannah McKay