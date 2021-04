Gyakorlatilag összeomlott a Szuperliga

Vasárnap éjjel hívták életre a labdarúgó Európai Szuperligát 12 elitcsapat alapításával, ám az azóta kelt visszhang hatására előbb néhány csapat kiszállt a "buliból", majd kedd estére válságtanácskozást hívtak össze az alapítók.

Mint az Infostart megírta, a Manchester City már elállt a sorozattól - időben talán elsőként a "tizenkettek" közül -, majd a Chelsea háza tájáról érkeztek olyan információk, hogy csatlakozik a világosabb kékekhez, még a csapatbusz közlekedését is akadályozták kedd este a szurkolók.

A "másik" Manchester, a United két játékosa, Luke Shaw és Harry Maguire a klubvezetésnél kopogtatott azzal, hogy nem akarnak Szuperligát, így a Vörös Ördögök útja is egyenes a szakításhoz. A klub alelnöke, Ed Woodward távozása az év végével biztos, de lehet, hogy az események hatására korábbra kerül.

A spanyol alapítóknál is "ég a ház", az Atlético Madrid lehet az első fecske, de a Barcelona is lebegtetett a meghirdetett találkozó idején, mondván, "a tulajdonos dönt" a Szuperkupa-indulásról, nem a klubelnökség.

Olaszországban - mint az Index összeállításában olvasható - a C. Ronaldót soraiban tudó Juventus elnöke, Andrea Agnelli már le is mondott. Az összeállításban az is olvasható, hogy a korábban kormányzati beavatkozással fenyegetőző Boris Johnson brit miniszterelnök üdvözölte a fejleményeket, ugyanígy Arsene Wenger korábbi Arsenal-menedzser is.

A húszcsapatosra tervezett Szuperligát hat angol - Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City -, három olasz - Juventus, AC Milan, Internazionale - és három spanyol - Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid - sztárklub hozta létre. A tervek szerint az új versenysorozatnak 15 állandó tagja lett volna. Az ESL elnökének Florentino Perezt, a Real Madrid elsőszámú vezetőjét választották meg.

