Nem sikerült Horváth Ferenc bemutatkozása a Fradi ellen

A kispestiek hétfőn kinevezett vezetőedzőjének, Horváth Ferencnek ez volt az első mérkőzése a fővárosiak kispadján.

Az FTC hét találkozó óta veretlen a bajnokságban, melynek tabelláját 17 ponttal vezeti a vasárnap pályára lépő Puskás Akadémia előtt.

Az első játékrész szinte teljesen eseménytelenül telt: a csapatok elvétve jutottak el ellenfelük kapujáig, és akkor is jobbára távoli lövésekkel próbálkoztak. Az egyetlen nagy lehetőség egy kapu előtti kavarodás után a hazaiak előtt adódott, de Boli kísérletét Tamás blokkolta.

A fordulás után megélénkült a mérkőzés, az 56. percben Uzuni talált be, az albán játékos a röviden kifejelt labdát 16 méterről lőtte Tujvel kapujába. Később egy húszméteres lövéssel ugyanő a felsőlécet találta el, a túloldalon pedig Dibusznak négyszer is bravúrral kellett hárítania: a csereként beállt Gale, illetve Gazdag is kétszer veszélyeztetett.

A hajrában még egyszer egyenlíthetett volna a Honvéd, de a hosszabbítás utolsó percében Batik fejese a kapufáról kifelé pattant.