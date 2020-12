Sós Csaba: „visszakaptam a hitemet”

Sós Csaba meglátása szerint, egy, a mostanihoz hasonló járványhelyzet során, amikor minden korlátozva van, a versenyzők kevésbé érzik, hogy mennyire esik vissza a teljesítményük, és akár még, miután el tudják kezdeni a rendszeres edzéseket, versenyek, különösképp a nemzetköziek hiányában, úgy gondolhatják, hogy előrébb tartanak. Azonban, amikor egy hagyományos menetrend szerint lebonyolított, éles versenyhelyzet jön a bajnoki címekért, már egészen másképp festhet a helyzet. „Kellett ez mindenkinek” – tette hozzá.

Cseh László döntésével kapcsolatban, miszerint a hatszoros olimpiai érmes úszó a kaposvári ob közepén végül visszalépett a folytatástól, tekintve, hogy egyetlen döntőt sem úszott, úgy fogalmazott: miután egy kiváló sportolóról, nem mellesleg egy remek emberről van szó, bízni kell a személyes meggyőződésében, vélhetően át fogja gondolni, hogy van-e remény arra, hogy márciusban olyan eredményt úszhat, ami a folytatás ígéretével kecsegtethet. Ha nem, akkor nyilván azt a döntést is ő fogja meghozni;

„én csak fejet tudok hajtani az ő pályafutása előtt, és semmiféle kritikával nem élnék”.

De rajta kívül is akadtak olyanok, akik nem értek el a korábbi eredményeikhez hasonló helyezést, nemhogy időeredményt, köztük Bernek Péter, aki maga is arról beszélt, hogy egyáltalán nem elégedett a teljesítményével. Az időseknél ráadásul ez a helyzet még bonyolultabb, mint a fiataloknál – mondta a szövetségi kapitány. A 20-22 éves versenyzők, az új generáció, mint Milák Kristóf, Németh Nándor, Késely Ajna, vagy a még fiatalabbak, Kós Hubert és Mihályvári-Farkas Viktória, értelemszerűen hamarabb lábalnak ki és másképp élik meg a helyzetet, más a regenerációjuk és rehabilitációjuk, mint az idősebbeknél. Mindezzel együtt, Sós Csaba szerint, bár neveket nem kívánt mondani,

vannak olyanok, akik tarthatnának előrébb,

ha komolyabban vették volna például a szeptembertől kezdődő időszakot. Ezért is mondta korábban, hogy az ob kijózanító lesz, és mindenkinél helyre kerülhet minden, látva azt, hogy mire van szükség, hogy legalább elfogadható időt tudjanak úszni.

Nem átlagos tehetség

Mint ismert, két aranyérmet szerzett Milák Kristóf a kaposvári úszó országos bajnokság záró napján: 200 méter gyorson és 100 méter pillangón is nyert. A Honvéd világbajnoka fő számában, 200 méter pillangón korábban második lett Kenderesi Tamás mögött, ugyanakkor a szövetségi kapitány szerint ezek az eredmények mindenképpen biztatók Milák Kristóf ősz eleji koronavírus-fertőzése és hosszú kihagyása után, ráadásul maga a versenyző csak közepesnek látta saját teljesítményét.

A szakember úgy véli, Milák Kristóf nem az átlagos tehetségek közé tartozik, vagyis bármikor bármit produkálhat, annak ellenére, hogy a 100 és 200 méteres pillangón elért ideje alapján az látható, dacára, hogy nem mondható rossznak, hogy még nincs az ereje teljében, sőt, az állóképességéből is sokat vesztett. Ha tavasszal, és erre minden remény megvan, 1:52 körül tud úszni 200 pillangón, akkor még nyugodtabb lesz a kapitány, pedig már a Kenderesi Tamással vívott csatája is visszaadta számára a hitét.

Két gigász ütközete volt látható, egy olimpiai érmes és egy világcsúcstartó világbajnoké, akik teljesen másképp úsztak, mint ahogyan egyébként szoktak, láthatóan egymásnak feszültek, ami Sós Csabának különösen tetszett. Főként, hogy Kenderesi Tamásnál sincs az, hogy valakit legyőzhetetlennek tartana.

„Mérhetetlenül élveztem, és ha egy Európa-bajnokság lett volna, akkor mindjárt lett volna két érmünk.”

Sós Csaba végül arra is kitért, hogy továbbra is évtizedes lemaradásban vagyunk, ami a nemzetközi szinten működő teameket illeti, miután hazánkban csak egy-egy sportoló esetében láthatók próbálkozások, és legfeljebb a válogatott egésze mögött áll olyan számú szakembergárda, ami például egy tengerentúli úszófenomén mögött. De már az is biztató, hogy vannak olyan szakemberek, akikkel szívesen dolgoznak a versenyzők.

Nyitókép: MTI/Varga György