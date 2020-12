Sós Csaba: a bajnokság kijózanító lesz!

Hogyan tekint a Budapesten rendezett ISL-versenysorozatra?

Ebben a helyzetben különösen értékes volt, hogy egyáltalán valamilyen versenysorozatot rendeztek, és nekünk külön rangot ad a nemzetközi sportéletben, hogy ez a Duna Arénában történt, és sorozatról lehetett szó, még ha nem dimenzionálnám túl a rövidpályás sorozat jelentőségét. Ismereteim szerint a versenyzők maradéktalanul megkapták és megkapják a pénzüket, de arról nincsenek pontos információim, hogy a rendező más partnereivel hogyan intézi a sajtóban megjelent problémákat.

A magyar versenyzők közül a legjobb teljesítményt Szabó Szebasztián érte el 50 méter pillangón. Hova kell tenni az egyébként nem olimpiai számban úszott, a világrekordtól sem távoli eredményeit?

Ha valaki javul, és ezt sorozatban ismétli, versenyről versenyre jobban úszik, az több, mint ígéretes. Ugyanakkor valóban nem olimpiai szám, összesen 20 métert úsznak az 50-ből. Ha ez 50 méteres medencében van, akkor 35-öt, az már majdnem a duplája, és az még mindig nem olimpiai szám. Ugyanakkor Szebasztián jól teljesített 100 gyorson, és 100 pillangón is úszott egyéni csúcsot, ezek pedig már masszívan ütős számok. A magyar bajnokságon kiderül, hol tart nagymedencében, de minden jel arra utal, hogy fejlődött.

Hosszú Katinka viszont jó néhány másodperccel elmaradt a legjobbjaitól.

Katinka előre jelezte, hogy nincs jó állapotban. Méltányolandó, hogy egy ilyen profi versenyző így is vállalta a fő számait, nem bujkált, és kíváncsi volt is arra, hogy mi a realitás. Ez a magatartása példaértékű. Van olyan válogatott úszó, akit idén még nem láttam versenyezni, Katkát viszont többször is, még akkor is, ha gyengébben szerepelt a korábbiaknál. Miután neki a sorozatverseny a felkészülés része, a versenymentes időszak őt még súlyosabban érinthette, mint másokat. Nyilvánvalóan le fogja szűrni a konzekvenciát, és ennek megfelelően fogja irányítani az olimpiáig a felkészülését Nagy Józseffel. Az együttműködésük kívülről harmonikus, én pedig bízom mindkettejükben.

Nem is félti Hosszú Katinkát?

Nem. Már nagyon sokszor bizonyította, hogy a legmélyebb gödörből is vissza tudott jönni a csúcsra, ha pedig a csúcsra ért, sokáig ott tudott maradni. Kiérdemelte a bizalmam a magatartásával, az eddigi teljesítményével és a mostani nyilatkozatával egyaránt.

Néhány nemzetközi klasszis rekordot, illetve rekordközeli teljesítményt tett le az asztalra az ISL-sorozatban, tehát voltak, akik jó formát mutattak.

Caeleb Dressel és Adam Peaty is hétről hétre lendült formába, ez alapján otthon nem volt módjuk a budapestihez hasonló szintű felkészülésre. Ők ezzel éltek is, mint ahogy nagy sportemberhez ez méltó, de látható volt, hogy a végére úszták a legnagyobb időeredményüket. Szerintem hálásak lesznek egy életre, hogy Budapesten tölthették ezt a hét hetet.

A magyar mezőny pedig Kaposvárott folytatja jövő keddtől az országos bajnoksággal. Jelezte-e valaki a válogatott klasszisok közül, hogy esetleg kihagyná ezt a versenyt?

Nem jelezte, de ez érdekes is lenne, hogy ennyi idő után végre van egy verseny, ahol ismét lehet olimpiai A szintet lehet úszni. Furcsa lenne, hogy valaki azzal hívna föl, hogy ezen nem vesz részt. Ha valaki beteg, az egy másik helyzet, de hogy egy bajnokságon ne induljon el az, aki egészséges, annak azért lesz következménye, anyagi és egyéb is...

Március végén újabb ob következik majd nagymedencében. Ehhez képest mennyit mutathat meg a mostani országos bajnokság Kaposvárott?

Kijózanító lesz. Ebben a helyzetben a legtöbb versenyző még nem volt. Azok, akik az ISL-szériában szerepeltek, már nagyjából tudják, hogy hol tartanak, de a többiek sötétben tapogatóznak. A válogatási rendszerünk olyan, hogy azért a régi időeredményeket nem vesztik el, a tokiói olimpiára a 2019. március 1. után úszott időket vesszük figyelembe. Ugyanakkor a fiatalok jönnek fel, és két-három olyan tehetség is ott lehet Tokióban azok közül, akik idén még szerepelhettek volna az olimpián. Most is hangsúlyozom, hogy bérelt helye nincs senkinek a válogatottban.

Milák Kristóf koronavírusos megbetegedése miatt gyakorlatilag az ősz első felében nem tudott érdemi edzésmunkát végezni. Épphogy elkezdték a felkészülés keményebb részét, amikor jött a betegség, majd pedig a magyar sportorvosi szabályozás alapján hetekig nem edzhetett érdemben. Mire számít a világbajnoktól Kaposváron?

Kristóf esetében egy húszéves legényről beszélünk, aki világcsúcstartó, nála minden ilyen folyamat rövidebb idő alatt lezajlik, tehát sokkal hamarabb képes lesz visszajönni arra a szintre, ahol már volt. Nyilvánvaló, az ő eredményein is látszani fog ez a kihagyás. Jól is néznénk ki, ha mindegy lenne, hogy valaki éppen az elmúlt három hónapból két hónapot úszott vagy nem. Most még nem lesz a legjobb állapotban, de márciusra már mindenképp arra számítok, hogy a régi Milákot láthatjuk. Ehhez persze neki fegyelmezetten és kőkeményen kell dolgoznia, úgy, ahogy Kvangdzsu előtt tette 6-7 hónapig.

A világbajnok nemrég adott egy hosszabb interjút Csisztu Zsuzsának. Beszélt arról is, hogy a fordulókat és a rajtokat jó lenne magasabb szintre hozni az egész magyar úszósportban. Milyen lehetőségei vannak most egy magyar válogatott klasszisnak ahhoz, hogy ebben javuljon?

Összetett téma ez, de igaza van, és ez a magyar rendszer sajátosságaiból fakad. Az amerikaiak és sokan mások is októbertől március végéig 25 méteres vagy 25 yardos medencében versenyeznek, emiatt aztán kényszerhelyzetben tökéletesítik a rajtjukat, fordulójukat és a célba érkezésüket. Utóbbiban messze a világ előtt járunk, de a rajt és a fordulók tökéletesítése fontos feladat. Valószínű, egy rövidpályás szezont nekünk is be kell iktatni. A képességek is számítanak azért, Dressel ebben is szenzációs. Magyarországon már rendelkezésre áll az az elemző rendszer, amellyel be tudjuk mérni a gyenge pontokat. Kristóf és minden más felnőtt válogatott úszó használhatja, ahogy az utánpótlás is.

Milák Kristóf arról is beszélt, hogy még nem esett szerelemben az úszással. El kell fogadni, hogy ő egy versenycentrikus klasszis, aki az edzéseken nem mindig tudja úgy hergelni magát?

Egy ilyen világklasszisnak nehéz rendszeresen olyan partnert találni, hogy minden edzésen jól érezze magát. Márpedig itt neki is komolyan kell készülni: napi öt-hat-hét órányi edzésről van szó, ez kőkemény, ráadásul mindig határterhelést végeznek, ami azt jelenti, hogy inkább túllőnek rajta, mert akkor tudják meg, hogy hol a határ. Amíg mindent elbír az úszó, addig ezt nem tudjuk, hol van. Ez nyilvánvalóan nem a legélvezetesebb dolog. Úszásban ebben a pandémiás helyzetben az is irdatlan hosszúnak tűnik, amikor azt mondják, hogy a jövő hónap végén jön egy verseny, arról nem is beszélve, amikor hónapig semmilyen cél nincs a versenyző előtt. Idővel Kristóf is beláthatja, hogy ennek a sportágnak sok szépsége és öröme van, még az edzésen is. Ne felejtsük el, hogy úgy robbant be, mint egy üstökös, és nem volt még ideje, hogy a fejében mindent rendbe rakjon, szerintem más sem lett volna képes erre. A legfontosabb viszont, hogy a munkát el kell végezni, és ha elvégzi, akkor ő mindig nyerni fog, mert tehetségesebb a többieknél. De ennek a képletnek más megoldása nem létezik! Az úszáson kívül nem próbált még az életben mást hivatásszerűen, de ez nem jelenti azt, hogy neki nem fog benőni a feje lágya. Én azt gondolom, hogy a lelke mélyén nagyon jól tudja, hogy miről van szó, csak még egyszerűen túl sok inger érte.

Fontos lehet a mostani országos bajnokság Cseh Lászlónak is. A hatszoros olimpiai érmes nincs könnyű helyzetben, hiszen azért az elmúlt hónapokban több megpróbáltatás is érte, elveszítette az édesapját, aki egyben a mentora is volt. Mennyire lesz mérvadó Cseh Lászlónak a kaposvári ob?

A sportnapilapnak világosan elmondta, hogy márciusig mindenképp úszik, akkor ítéli meg az esélyeit, hogy tud-e méltóképpen szerepelni az olimpián. Az édesapjával kapcsolatos gyászhoz hozzátenném, hogy természetesen az ő édesapja, de nemcsak ő gyászolja, az egész sportágban egy közismert, közkedvelt szereplő volt, a versenyeken hosszú órákat beszélgettem vele, de nemcsak nekem, hanem a sportágban sokaknak hiányzik. Egy nagyon komoly, hozzáértő, érzelmeitől mentesen gondolkodni tudó, szellemes figura volt. Lacinak a fő kérdés az, hogy mennyire tud a versenyszámok között regenerálódni. Nyilván ezeket a technikákat fejleszti most. Ő a magyar úszósportban köztiszteletben áll. Drukkolok neki, remélem, hogy sikerrel jár.

Az ob most zárt kapus lesz, legfeljebb ötszázan tartózkodhatnak majd Kaposvárott a létesítményben. Hiányoznak majd a szurkolók?

Örülünk, hogy lesz bajnokság, és nem telik el úgy az év, hogy magyar bajnokot nem hirdettünk. Kaposvár jó gazda világszínvonalú uszodával, oda mindig szívesen megyünk. Ha most nem lesznek nézők, nyilván nem örülünk neki, de legalább a versenyt meg tudjuk tartani.

