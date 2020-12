Cseh László aggódik, Kenderesi Tamás reménykedik a kedden kezdődő ob előtt

Szilágyi Liliána váratlan hátraarca és a pénteken még 14 számra benevező Hosszú Katinka vasárnapi visszalépése után is van annyi erő a magyar úszósportban, hogy a kedden kezdődő országos bajnokság percekben és másodpercekben kifejezve hozhassa a szokásos jó „formáját”. Erről gondoskodhat többek között a 35. életévét a kaposvári megmérettetés előtt öt nappal betöltő Cseh László, miként Kenderesi Tamás is, aki a bajnokságot követően, december 13-án ünnepelheti a 24. születésnapját.

Várhatóan ők ketten lesznek a kihívói a 200 pillangón a címvédő Milák Kristófnak, a szám világcsúcstartójának, aki jelenleg keresi a régi önmagát, de ha arra éppen most, Kaposváron találna rá, nincs az a roham, aminek ne tudna ellenállni – összegez az SzPress.

Cseh László nem csak az ellenfeleitől tart

„Négy számra neveztem be, az 50, a 100 és a 200 pillangóra, valamint a 200 vegyesre, szeretném jól érezni magamat, és a lehető legtöbbet visszakapni abból a munkából, amit a felkészülésbe fektettem – nyilatkozta a hírszolgálatnak az olimpiai ezüst- és bronzérmes, amellett kétszeres világbajnok Cseh László, aki száztízszeres aranyérmesként készül az ob keddi rajtjára. –

Nehéz csaták várnak rám, tartok is az ellenfeleimtől, annál is jobban attól, hogy megfertőződve térek haza az otthonomba.

Ennél csak az lenne rosszabb, ha miattam a nagyszüleim és az édesanyám is bajba kerülnének. Tudom, hogy ez nem csupán az én aggodalmam. Nyugodtabb lennék, ha a vírusjárvány alatt kisebb lenne a mezőny, és „levegősebb” a lebonyolítás. Eddig, amikor csak tehettem, kerültem a sokaságot, most viszont egy félezres népes társaságba kerülök, így csupán remélni tudom, hogy mindenki egészségesen és

kellő felelősségtudattal érkezik Kaposvárra.”

A huszonegyedik országos bajnoksága előtt álló Cseh László, aki 1999-ben, 14 évesen élte át a nagy premier felemelő pillanatait, egy évvel később pedig már ezüstérmes 4x100-as vegyesváltó tagjaként állhatott a dobogón, nem tekinti vízválasztó eseménynek az idei év legnagyobb hazai erőpróbáját. Amelyre az olimpia és a budapesti Eb nélkül maradt magyar úszók pályafutásuk lehangoló fordulata miatt tavaly március óta várnak.

„Ha jól megy az úszás, abból csak erőt meríthetek, amennyiben viszont ennek az ellenkezője következne be, át kell gondolnom a jelenlegi helyzetemet és mérlegre állítani a jövőmet” – hangsúlyozta a magyar úszósport ikonikus alakja.

Mi jöhet 3–3 arany és ezüst után?

A 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnokságot ünneplő, a 2016. évi nyári játékokon pedig bronzérmet nyerő Kenderesi Tamás az elmúlt hat évben minden alkalommal az éremcsata meghatározó szereplője volt az országos bajnokságok 200 méteres pillangó számában. Három–három arany- és ezüstérmet vehetett át, 24. születésnapja előtt a hetedik dobogós hely megszerzése a célja.

„A csalódást keltő szerepléseim arra is megtanítottak, hogy óvatosan bánjak a jóslatokkal, még ha jó formában is vagyok – mondta a pécsi úszó, aki a tavalyi debreceni ob-n úgy lett egyéni csúccsal második Milák mögött, hogy a kettőjük közötti különbség mindössze 23 századmásodperc volt. – Ha a legjobbamat meg tudom közelíteni, meglepődnék, ha lemaradnék a dobogóról.

Új technikát gyakoroltam be, van ennek egy kis kockázata, de ha nem hibázok, akkor ott lehetek szorosan Kristóf nyomában.

Új szakemberek kerültek abba a szakmai csapatomba, amelyet továbbra is Tari Imre, a mesterem vezet, ezzel párhuzamosan átalakítottuk a szárazföldi edzéseimet és a regenerációnak is több figyelmet szentelünk. Korai még visszaszámlálásba kezdeni, de egyre többször gondolok a következő olimpiára, az álmaimban gyakran jönnek elő azok a pillanatok, amikor Rióban Michael Phelpsre is rá tudtam ijeszteni” – mondta Kenderesi, aki úgy gondolja, hogy

a tokiói nyári játékok elhalasztása az ő malmára hajtotta a vizet, mert azzal időt nyert.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás