Gólzáporos döntetlent ért el Münchenben a Bundesliga "magyar" csapata

A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és listavezető Bayern Münchennel a német labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati rangadóján.

A vendégek másik magyar válogatott futballistája, Willi Orbán, a 78. percben csereként lépett pályára.

A lipcseiek kétszer is vezettek, az első és a második félidő elején is, de be kellett érniük az egy ponttal. A Bajnokok Ligája-címvédő hazaiak legjobbja a duplázó Thomas Müller volt, míg Kingsley Coman három gólpasszt adott.

Bundesliga, 10. forduló:

Bayern München-RB Leipzig 3-3 (2-2)

korábban:

Arminia Bielefeld-FSV Mainz 05 2-1 (2-0)

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund 1-1 (1-0)

SC Freiburg-Borussia Mönchengladbach 2-2 (1-1)

1. FC Köln-VfL Wolfsburg 2-2 (2-1)

pénteken játszották:

Hertha BSC-Union Berlin 3-1 (0-1)

vasárnap játsszák:

Werder Bremen-VfB Stuttgart 15.30

Schalke 04-Bayer Leverkusen 18.00

hétfőn játsszák:

TSG 1899 Hoffenheim-FC Augsburg 20.30

A tabella:

1. Bayern München 10 33-16 23 pont

2. RB Leipzig 10 21- 9 21

3. Borussia Dortmund 10 22-10 19

4. Bayer Leverkusen 9 16-9 19

5. VfL Wolfsburg 10 16-10 18

6. Union Berlin 10 22-14 16

7. Borussia Mönchengladbach 10 19-16 16

8. Eintracht Frankfurt 10 15-17 13

9. FC Augsburg 9 11-12 12

10. VfB Stuttgart 9 17-14 11

11. Hertha BSC Berlin 10 18-19 11

12. Werder Bremen 9 13-15 11

13. TSG Hoffenheim 9 15-16 9

14. SC Freiburg 10 12-22 8

15. 1. FC Köln 10 12-17 7

16. Arminia Bielefeld 10 8-20 7

17. FSV Mainz 05 10 12-24 5

18. Schalke 04 9 6-28 3

