F1: fontos kérdésre kaphatunk választ azzal, hogy George Russell beül a világbajnok autójába

A rajongóktól kezdve a Liberty Medián át a sportszakmáig, sokak vágya teljesül ezzel, hiszen ki ne nézné meg azt, hogy ha egy sereghajtó pilótát beraknak az idei világbajnok konstrukcióba, akkor mire képes – fogalmazott az InfoRádiónak Vámosi Péter, aki szerint eldőlhet a kérdés, hogy a versenyzők "ennyire bénák", vagy adott esetben vannak olyan konstrukciók, amelyek valóban rendkívül kiemelkednek a mezőnyből.

A Racingline.hu főszerkesztője egyetértett azzal, hogy nem várt lehetőség nyílt meg George Russell előtt, aki a korábbi időmérőkön, legyen szó bármely pályáról, kivétel nélkül elverte csapattársait. Az pedig, ha első nekifutásra megszorongatná, esetleg legyőzné Valtteri Bottast, további számost kérdést vetne föl.

Mint ismert, a Szahíri Nagydíjat három csapatnál is úgy várják, hogy az egyik pilóta más lesz, mint a megszokott 2020-ban. A múlt hét végén balesetet szenvedő Romain Grosjeant Emerson Fittipaldi unokája, Pietro helyettesít majd a Haasnál, és természetes a koronavírusos Hamilton helyett beugró Russellt is pótolni kell a Williamsnél, ez a feladat Jack Aitkenre hárul. A 25 éves brit pilótának – Vámosi Péter szerint – azonban egyáltalán nincs rossz „pedigréje”, miután az egykori Formula Renault-sorozatot is megnyerte több kategóriában, de a GP3-ban (F3) is már dobogóra állhatott. A választás tehát adott, tekintve, hogy a Williams tesztpilótája, nem mellesleg rendelkezik a megfelelő mennyiségű szuperlicensz-ponttal.

A Haasnál már az is eldől korábban, hogy sem Romain Grosjean, sem Kevin Magnussen nem folytathatja jövőre, helyettük az orosz Nikita Mazepin és a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick Schumacher fog versenyezni. A párossal kapcsolatban a Racingline.hu főszerkesztője úgy foglamazott, egy sereghajtó csapat esetében, mint az amerikai istálló, két újonc soha nem jelent jót. Inkább kényszermegoldásról van szó, és Mazepin – több, mint valószínű – hoz annyit tőkét, szponzorokat édesapja révén, hogy kint lesz a csapat a vízből, Mick Schumacher neve pedig mindenképp ígéretes.

Csodát semmi esetre sem szabad várni tőlük 2021-ben.

„Ha jól sikerül a kísérlet – fogalmazott –, mind a két fiatal jól pályára állhat, ellenkező esetben hatalmas fejvakarások lesznek.”

Nyitókép: Valdrin Xhemaj