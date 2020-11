A Dybala, Cristiano Ronaldo kettős várja a Fradi védelmét

A zöld-fehérek három mérkőzésen vannak eddig túl a csoportkörben, a Barcelonától és a Juventustól kikaptak, a Dinamo Kijev ellen, az elrontott első félidő után döntetlent játszottak. Ha a három mérkőzésben közös pozitívumot keresünk, az csak az: akkor játszott jól a csapat, ha feledte a tudásbeli és piaci értékbeli különbségeket, s mert bátran játszani.

Alkalmasint erre utalt most az ukrán vezetőedző is, a Juve elleni meccs előtt. A maiak számára példa lehet az 1965-ös csapat, amely nem volt esélyes a Juventus ellen a Vásárvárosok-kupája döntőjében, miután egy előre lekötött New York-i túra miatt a vezetők úgy döntöttek, beleegyeznek abba, hogy a trófea sorsa egyetlen mérkőzésen, Torinóban, a Stadio Comunaléban dőljön el. Mégis nyertek dr. Fenyvesi Máté góljával 1:0-ra a Juve ellen.

Egy ilyen eredmény ma az álom kategóriájába tartozik

– akkor nyilvánvalóan kisebb tudásbeli különbség volt a két csapat között, ha volt egyáltalán –, de reális cél lehet, hogy a Fradi folytassa a sorozatát: eddig minden BL-mérkőzésen szerzett gólt ősszel.

Rebrovnak minden kulcsjátékosa rendelkezésére áll, beleértve Sigér Dávidot is, aki kihagyta a Honvéd elleni mérkőzést. Kint van Torinóban a legutóbbi bajnokit ugyancsak kihagyó Botka Endre is.

Andrea Pirlo azt mondta, csapata szeretné minél hamarabb „letudni” a csoportszakaszt, abban az esetben, ha nyer ma este, már biztos továbbjutó. Az olasz sajtó szerint Cristiano Ronaldo mellett a Groupama Arénában csereként beálló Paulo Dybala játszik majd a másik csatárposzton, ami azt jelentené, hogy Morata nem kezd. Ez kellemes gond az olasz edző számára, az már kevésbé, hogy Matthijs de Ligt maradt az egyetlen igazi középső védője, miután Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini után a török Demiral is kidőlt a sorból.

Az olasz sajtó a Szczęsny – Cuadrado, Danilo, de Ligt, Alex Sandro – McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi – Dybala, Cristiano Ronaldo tizenegyet tippeli a hazaiaknak, míg a Ferencvárosnak a Dibusz – Lovrencsics, Blažić, Dvali, Botka – Haratyin, Heister, Sigér – Uzuni, Tokmac – Boli gárdát, ami aligha reális, minden bizonnyal Heister lesz a balhátvéd, s szóba jöhet Kovačević, Somália, Isael és Zubkov játéka is. A Corriere dello Sport a Dibusz – Lovrencsics, Blažić, Kovačević, Heister – Sigér, Haratyin, Somalia – Zubkov, Tokmac, Uzuni tizenegyet adta meg, ez közelebb lehet a valóságoshoz.

A mérkőzés 21.00 órakor kezdődik, az M4 közvetíti, az Infostarton is folyamatosan frissülő szöveges tudósítást olvashatnak.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Schneider