Lewis Hamilton Isztambulban megint elvehet egy fontos rekordot Michael Schmumachertől

A magyar idő szerint délelőtt 11 óra után kezdődő isztambuli futam kilenc és fél év elteltével kapott újra helyet a versenysorozatban. Vámosi Péterrel, a Racingline.hu főszerkesztője szerint kellően trükkös pálya, szeretik is a versenyzők emiatt, ő maga furcsállta is, hogy kikerült a versenynaptárból, az isztambuli nyolcas kanyar egészen kivételes.

A hetedik világbajnoki címéhez nagyon közel álló Lewis Hamilton itt futotta egyik legemlékezetesebb versenyét, még a Forma–2-ben ment végig hátulról a mezőnyön, idézte fel a szakértő. Vámosi Péter izgalmas versenyt vár Isztambulban, a két Mercedes-versenyző párharcáról szól majd a hétvége, a finn

Valtteri Bottasnak nyolc ponttal kell többet szereznie a brit címvédőnél ahhoz, hogy ne ezen a futamon dőljön el a világbajnokság.

Ha Bottas Hamilton előtt nyerné meg a futamot, akkor a leggyorsabb körért járó pluszpontra is szüksége lenne ahhoz, hogy maradjon még esélye a világbajnoki címre, igaz, akkor már csak nagyon kevés. Mondjuk most sincs sok.

Vámosi Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a mezőny nagy része nem ismeri a törökországi pályát, hozzátette ugyanakkor, hogy ez Imolában sem okozott nagy gondot. A szakíró szerint bármilyen pályán versenyeznek is, most akkora a Mercedes fölénye, hogy szélsőséges körülményeknek kell lenniük ahhoz, hogy ne az ő két pilótájuk dominálja a futamot. Lewis Hamilton világbajnok Isztambulban, ha... Bottas nyer, de a leggyorsabb körért járó plusz pontot nem szerzi meg, és Hamilton befut másodiknak

Bottas a második helyen ér célba, és a leggyorsabb kör is az övé, Hamiltonnak legalább a negyedik helyen kell végeznie

Bottas a második, de a leggyorsabb kör nem az övé, akkor Hamiltonnak a negyedik helyet, vagy az ötödiket és a leggyorsabb kört kell megszereznie

Bottas a harmadik helyen ér célba, és a leggyorsabb kör is az övé, Hamiltonnak legalább ötödikként kell befutnia

Bottas a leggyorsabb kör megszerzése nélkül lesz harmadik, akkor Hamiltonnak a hatodik pozíció is elég;

Bottas a negyedik helyen ér célba, és a leggyorsabb kör is az övé, Hamiltonnak legalább a hetedik helyre lesz szüksége

Bottas a negyedik, de a leggyorsabb kör nem az övé, akkor Hamiltonnak legalább a hetedik helyet, vagy a nyolcadikat és a leggyorsabb kört kell megszereznie

Bottas az ötödik helyet és a leggyorsabb kört is megszerzi, Hamiltonnak legalább nyolcadikként kell befutnia

Bottas az ötödik, de a leggyorsabb kör nem az övé, akkor Hamiltonnak elég a nyolcadik hely, esetleg a kilencedik és a leggyorsabb kör

Bottast a hatodik helyen intik le, és a leggyorsabb kört is megszerzi, Hamiltonnak legalább kilencedikként kell befutnia

Bottas a leggyorsabb kör megszerzése nélkül lesz hatodik, akkor Hamiltonnak a tizedik pozíció is elég

Bottas a hetedik vagy annál rosszabb pozícióban végez, akkor Hamiltoné a bajnoki cím

Az MTI felvezetésében azt írja, sorozatban negyedik, összesen hetedik világbajnoki címét nyerheti meg vasárnap Lewis Hamilton a Török Nagydíjon. A törökországi pálya részben a koronavírus-járvány következményeként kapott újra lehetőséget a rendezésre, a pandémia miatt később, csak júliusban elkezdett szezon 14. futamát bonyolítják le most itt. A jelenlegi mezőnyben három pilóta van, aki nyert már Török Nagydíjat: 2005-ben az első isztambuli viadalon Kimi Räikkönen diadalmaskodott, 2010-ben Hamilton, 2011-ben pedig a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettelt intették le elsőnek.

Ha Hamiltonnak sikerül a címvédés, akkor ebben a mutatóban is beéri a legendás német Michael Schumachert, az egyetlen versenyzőt az F1 történetében, aki hét vb-elsőséggel rendelkezik.

A 35 éves Hamilton az elmúlt évtizedben sorra állította be, majd döntötte meg a rekordokat, legutóbb a futamgyőzelmek számát tekintve előzte meg Schumachert, aki 91 sikerrel zárta pályafutását, míg a brit most 93-nál jár. Hamilton a pole pozíciók tekintetében óriási fölénnyel vezeti az örökranglistát, jelenleg 97 rajtelsőség szerepel a neve mellett, ebben a rangsorban Schumacher 68-cal a második. Világbajnokok Michael Schumacher óta 1994 - Michael Schumacher (német, Benetton)

1995 - M. Schumacher (Benetton)

1996 - Damon Hill (brit, Williams)

1997 - Jacques Villeneuve (kanadai, Williams)

1998 - Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes)

1999 - Häkkinen (McLaren-Mercedes)

2000 - M. Schumacher (Ferrari)

2001 - M. Schumacher (Ferrari)

2002 - M. Schumacher (Ferrari)

2003 - M. Schumacher (Ferrari)

2004 - M. Schumacher (Ferrari)

2005 - Fernando Alonso (spanyol, Renault)

2006 - Alonso (Renault)

2007 - Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)

2008 - Lewis Hamilton (brit, McLaren-Mercedes)

2009 - Jenson Button (brit, Brawn GP)

2010 - Sebastian Vettel (német, Red Bull)

2011 - Vettel (Red Bull)

2012 - Vettel (Red Bull)

2013 - Vettel (Red Bull)

2014 - Hamilton (Mercedes)

2015 - Hamilton (Mercedes)

2016 - Nico Rosberg (német, Mercedes)

2017 - Hamilton (Mercedes)

2018 - Hamilton (Mercedes)

2019 - Hamilton (Mercedes)

Az idei esztendőben komoly ellenfele nem nagyon akadt Hamiltonnak, egy-egy futamon a holland Max Verstappen (Red Bull) ugyan meg tudta szorongatni, de a brit világbajnoknak elsősorban csapattársát, a finn Valtteri Bottast kellett legyőznie. A Hamilton-Bottas páros konstruktőri vb-győzelemig repítette a Mercedes istállót, amely sorozatban hetedszer diadalmaskodott a csapatok között.

Hamilton a Török Nagydíj előtt 85 pontos előnnyel vezet az összetettben, ebből 78-nak kell megmaradnia ahhoz, hogy a brit megvédje a címét három versennyel a szezon zárása előtt. Pontegyenlőség esetén az idénybeli futamgyőzelmek száma dönt, ebben a tekintetben azonban Bottas már nem tudja utolérni hatszoros vb-győztes márkatársát. Többszörös világbajnokok a Forma–1-ben 7

Michael Schumacher (német - 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

6

Lewis Hamilton (brit - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019)

5

Juan Manuel Fangio (argentin - 1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

4

Alain Prost (francia - 1985, 1986, 1989, 1993)

Sebastian Vettel (német - 2010, 2011, 2012, 2013)

3

Jack Brabham (ausztrál - 1959, 1960, 1966)

Niki Lauda (osztrák - 1975, 1976, 1984)

Nelson Piquet (brazil - 1981, 1983, 1987)

Ayrton Senna (brazil - 1988, 1990, 1991)

Jackie Stewart (brit - 1969, 1971, 1973)

2

Alberto Ascari (olasz - 1952, 1953)

Jim Clark (brit - 1963, 1965)

Emerson Fittipaldi (brazil - 1972, 1974)

Graham Hill (brit - 1962, 1968)

Mika Häkkinen (finn - 1998, 1999)

Fernando Alonso (spanyol - 2005, 2006)

A Török Nagydíj időmérő edzését szombaton 13 órakor rendezik, míg az 58 körös verseny vasárnap magyar idő szerint 11.10 órakor rajtol el. A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: MTI/AP/Getty/Mark Thompson