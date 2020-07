Régi trükkel próbálják távol tartani a nézőket a Hungaroringtől

A hétvégén rendezik a Forma–1-es Magyar Nagydíjat, de a koronavírus-veszély miatt nézők nem mehetnek be a Hungaroringre. Ugyanakkor félő, hogy a pálya kerítésén kívül nagyobb tömeg verődik össze – erről beszélt Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. elnök-vezérigazgatója is az InfoRádióban –, ezért a hatóságok már azt is meg akarják akadályozni, hogy engedély nélkül a versenypályához vezerő utakra hajtson.

A rendőrség ezért közölte, hogy a Forma–1-es Magyar Nagydíj megrendezése miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani Mogyoród térségében.

Útlezárásra lesz július 17-én 7 órától július 19-én 19 óráig:

az M3 autópálya Hungaroring kihajtójánál lévő körforgalom ring felé tartó ágánál,

Mogyoródon, a Kerek-tó elágazásnál a versenypálya főbejárata felé vezető úton,

a Hungaroring versenypálya előtt vezető út végénél a 8-as számú kapu fölötti útszakaszon, illetve

a 7-es számú kapu előtt lévő úton csak Csömör irányába lehet majd tovább hajtani. A ring területére történő behajtás Csömör irányából sem lehetséges.

A lezárások a személy- és a gépjárműforgalmat is érintik. A korlátozásokkal érintett területeken rendőri irányítás mellett halad majd a forgalom. Behajtás csak engedély felmutatását követően lehetséges. A korlátozások más útvonalat nem érintenek.

Nyitókép: Police.hu