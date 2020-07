Gyulay Zsolt: most az a mérce, hogy mindenki egészségben hazaérjen a Magyar Nagydíjról

Időarányosan jól állunk, de ez nem egy szokványos Forma–1-es futam, teljesen új szituáció minden résztvevőnek. Nem lehet összevetni, hogy az elmúlt évekhez képest hol tartunk most – mondta egy héttel a magyarországi versenyhétvége előtt Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. Szerinte most nem több a feladat, inkább teljesen más. Nem lesznek például motorhome-ok, amelyekkel a csapatok utaznak, hanem a magyar szervezőknek kellett felépíteni egy konténervárost. A Hungaroringen nagyjából 100 konténert építenek fel a paddock területén, itt tartózkodhatnak majd a versenyzők és a csapattagok.

"Nem lesznek nézők, ami látszatra talán könnyebb a szervezés szempontjából, de ez nem így van" – mondta Gyulay Zsolt arról, hogy miben lesz más az idei futam.

Nagyon ügyelnek a járványbiztonságra, Ausztriában is ötezer koronavírusteszt végeztek a kétezer résztvevőn, tehát mindenkit többször ellenőriznek. Zónákra osztják a Hungaroring területét, és a piros zónába csak negatív koronavírusteszttel lehet belépni.

"Az FIA előírásai jóval szigorúbbak, mint a jelenleg érvényben lévő magyar szabályok.

Sok tesztet végzünk, és remélhetőleg mindenki biztonságban lesz"

– mondta az elnök-vezérigazgató. Csaknem kétezer ember tartózkodhat majd a pálya környékén, a szervezőcsapat mérete azonos, csak kevesebb biztonsági emberre és rendőri készültségre lesz szükség, mert nem kell a nézőket irányítani, ugyanakkor távol kell őket tartani. A csapatok is csaknem negyven százalékkal kisebb létszámmal érkeznek, és a sajtó munkatársai is korlátozott számban lehetnek majd jelen.

Azt viszont nem tudják befolyásolni, hogy a pálya kerítésén kívül lesznek-e nézők, tudnak arról is, hogy például Hollandiából csoportok is elindultak, és Ausztriában is látszott, hogy a pálya környékén lévő dombokon emberek gyülekeztek. Ez ellen nem fognak fellépni, de az autópályáról levezető útra már csak azok hajthatnak, akik behajtási matricával rendelkeznek.

"Idén nem a nézőszám, hanem az lesz a siker mércéje, hogy rendben megrendezzük a futamot, és mindenki épségben hazaérjen"

– mondta Gyulay Zsolt.

Az elnök-vezérigazgató elmondta, ha a helyzet úgy hozza, a Hungaroring alkalmas arra, hogy október végéig bármikor – zárt kapuk mögött – újra vendégül lássa az F1-es mezőnyt, de egyelőre kérdéses, hogy a szeptember elejére tervezett Olasz Nagydíj után hogyan folytatódik a világbajnoki idény.

Elkezdődhet a Hungaroring felújítása

Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, a veszélyhelyzet ideje alatt sikerült "jól tárgyalniuk", ezért egy évvel szerződést hosszabbítottak, 2027-ig biztos a Magyar Nagydíj jövője, az indexálás mértéke pedig megváltozott, így nagyságrendileg hatmilliárd forintot spóroltak meg a költségvetésnek.

"A héten megtörtént az áttörés, a mai, vagy a holnapi Magyar Közlönyben megjelenik az a kormányhatározat, amely egyrészt tartalmazza, hogy 2027-ig érvényes a szerződésünk és erre kormánygarancia van, valamint azt, hogy elkezdődhet a tervezési folyamat" – nyilatkozott Gyulay Zsolt. Jelezte, a tavaly kapott jelentés szerint a Hungaroring főépülete, a boxok és a versenyirányítási központ állapota már nem felel meg a nemzetközi elvárásoknak.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint nagyjából szeptember környékén elindulhat a mogyoródi Forma-1-es pálya főépületének átépítésére, vagy újjáépítésére vonatkozó tervezési folyamat, és bízik benne, hogy

2023-ra talán elkészül a minden igényt kielégítő új főépület.

Tervben van a boxutca mögött elhelyezkedő, úgynevezett paddock területének kibővítése, így a Forma-1 idején a csapatok mobilépületei, a motorhome-ok is nagyobb helyet kapnak, valamint a boxokat is bővítik.

