A Chelsea hazai pályán 2-1-re megverte a Manchester City együttesét az angol labdarúgó-bajnokságban, ezzel vált matematikailag biztossá, hogy a Liverpool FC - bár ő a regnáló BL-győztes - gazdag története során először bajnok lett az elmúlt 30 évben.

Mivel a Liverpool futballistái is tudták, mekkora a tét, együtt nézték a mérkőzést, és videóra vették a mérkőzés lefújásának pillanatát.

A szurkolók azonnal megindultak a csapat főhadiszállása felé.

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda — Liverpool FC (Premier League Champions ?) (@LFC) June 25, 2020