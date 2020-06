Vári Attila: lesz 13 olimpiai érmünk, ha lesz elég edzőtábor

Szombaton megtartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Olimpiai Bizottság. A szervezet elnöke Kulcsár Krisztián marad, az elnökségbe pedig ezúttal is beválasztották a Magyar Vízilabda Szövetséget irányító Vári Attilát, aki szerint a személyét érő választás mindenképpen a sportágának szól.

"A januári Európa-bajnokságon a férfi vízilabda-válogatott kiharcolta az olimpiai részvétel lehetőséget, a hölgye pedig bronzérmet szereztek, aminek szintén nagyon örültünk, mert az olimpia egyik komoly esélyesét győzték le a bronzmérkőzésen" - pillantott a múltba Vári Attila, utalva Hollandia budapesti legyőzésére, de szerinte a női válogatottnak még ha nehéz is lesz az út, a januári kvalifikációs eseményen 2021-ben kiharcolhatják az ötkarikás részvételt; ennek megfelelően edzenek már most is a legjobbak.

MOB-elnökségi tagként a tokiói olimpiával kapcsolatban konkrétabban is megfogalmazta várakozásait.

"Egy más éghajlaton rendezett olimpia mindig sokkal-sokkal nehezebb, hiszen a felkészülés is tele van tűzdelve

más éghajlati edzőtáborok kötelezettségeivel,

amelyeket ha nem végzünk el, nem is nagyon van esély fizikailag jó szereplésre. Reméljük, ezeket a nehézségeket a következő időszakban le tudjuk küzdeni" - mondta Vári Attila.

Ha pedig sikerül megtartani minden elképzelt, tervezett edzőtábort, akkor reális, hogy 13 éremmel térjen haza a magyar küldöttség a 2021-ben esedékes, "2020-as" olimpiáról.

