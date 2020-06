Kulcsár Krisztián régi-új MOB-elnök: kevés dolog fog változni

Újabb 4 évre Kulcsár Krisztiánt választották szombaton a Magyar Olimpiai Bizottság elnökévé. A sportvezetőt 103 tag biztosította támogatásáról, hárman szavaztak ellene, a két alelnök Schmidt Gábor és Deutsch Tamás lett.

Kulcsár Krisztián őszintén megmondta az InfoRádiónak: örült, hogy nem volt vetélytársa.

"Nemesebb a győzelem, ha van ellenfél, de

a zabszem mégis kisebb, ha nincs. Én már emögött is egyfajta támogatást véltem felfedezni a tagság részéről, hogy az út, amin járunk, helyes. És nagyon örülök annak is, hogy minimális volt a nem szavazatok száma is az újraválasztás kapcsán" - fogalmazott Kulcsár Krisztián.

Az elnökség összetétele nagyjából hasonló az előző cikluséhoz, ezért adódik a kérdés, fognak-e bármit másként csinálni, mint ahogy eddig.

"Nem sok mindent. A változtatást nem is indokolja semmi. Az irányvonal teljesen egyértelmű és világos. Két éve fogadtuk el a stratégiánkat, ami nagyjából azt fogalmazza meg, hogy a működésünket, szervezetünket, bizottsági összetételeinket, munkánkat minél inkább harmonizáljuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság munkájával. Azt hiszem, ez világos és elfogadható cél, amit nagy örömömre a tagság is magáénak érez."

Schmidt Gábor, a kajak-kenu szövetség vezére ugyanakkor alelnökké vált, eddig "csak" elnökségi tag volt. Hogy miben áll az ő előrelépése, arról Kulcsár Krisztián azt mondta, ő a legeredményesebb olimpiai sportág vezetője, és eddig is nagyon harmonikus volt kettejük viszonya, de most nagyobb lesz majd az elvárás Schmidt Gábor felé.

A most kezdődő ciklusba három olimpia is belefér, két nyári és egy téli. Az elvárásokról szólva a régi-új elnök azt mondta, a 2022-es pekingi olimpiára még nem fogalmaztak meg ilyet, és a 2021-ben pótlandó nyárira is nehéz, sok esélyesünk ugyanis már a pályafutása vége felé jár, az ő számukra pedig nem igazán jön jól az, hogy egy évvel később vannak a játékok - igaz, jönnek a fiatalok is.

