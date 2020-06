Két pontjába került a Fehérvárnak Nikolics kihagyott tizenegyese

A Vidi már 4. percben vezetést szerzett Nemanja Nikolics lövésével, s talán el is döntötte volna a találkozót a 18. percben, ha a télen hazatért csatár értékesíti a Mezhgrani kezezése miatt megítélt büntetőt. Így ellenben a második félidőben a kispestiek Ugrai Roland révén ki tudtak egyenlíteni. A sok hiba miatt a vendégek játéka sokáig súlytalannak bizonyult, a felvonás közepén viszont átvették az irányítást, és helyzeteik is adódtak. A cseréknek köszönhetően tempós hajrában Houri vezérletével gyorsabb és pontosabb lett ugyan a Fehérvár, de így sem sikerült három pontot szereznie.

A Fehérvár veretlenségi sorozata már hét mérkőzés óta tart a bajnokságban, négy győzelem mellett harmadszor játszott döntetlent. Az együttes a Honvédtól több mint három éve kapott ki legutóbb, azóta hat győzelem mellett ez volt a harmadik döntetlenje.

Az Újpest szombaton és kedden öt pontot hozott a piros-feketéken. Predrag Rogan vezetőedző továbbra is százszázalékos a csapattal. A lila-fehérek az idény legjobb hazai teljesítményét nyújtották, magabiztosan győzték le 3-1-re a továbbra is az utolsó előtti helyen szerénykedő Debreceni VSC-t. A mezőny legjobbja, Simon Krisztián két gólt is szerzett.

A nap első mérkőzésén a Kisvárda Viana góljával előnybe került, de Nagy Dániel legalább az egyik pontot megmentette az újrakezdés óta tétmérkőzésein még nyeretlen Mezőkövesdnek.

OTP Bank Liga, 28. forduló

Kisvárda Master Good–Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)

Gólszerzők: Viana (22.), illetve Nagy D. (45+3.)

Kiállítva: Kovácsréti (85.)

Újpest FC–Debreceni VSC 3-1 (1-0)

Gólszerzők: Ristevski (9.), Simon (48., 62.), illetve Heris (59. - öngól)

Bp. Honvéd–MOL Fehérvár 1-1 (0-1)

Gólszerző: Nikolics (4.), illetve Ugrai (63.)

szerdán játsszák

Diósgyőri VTK-ZTE FC 16.55

Puskás Akadémia FC-Kaposvári Rákóczi FC 19.00

Paksi FC-Ferencvárosi TC 21.05

A tabella

1. Ferencváros 27 19 6 2 51-21 63 pont

2. MOL Fehérvár FC 28 16 7 5 50-24 55

3. Mezőkövesd Zsóry FC 28 13 7 8 38-25 46

4. Diósgyőri VTK 27 12 4 11 36-36 40

5. Puskás Akadémia FC 27 10 10 7 40-34 40

6. Budapest Honvéd 28 10 8 10 29-35 38

7. Kisvárda Master Good 28 10 5 13 37-39 35

8. Újpest FC 28 10 5 13 35-40 35

9. ZTE FC 27 9 7 11 42-37 34

10. Paksi FC 27 9 5 13 32-42 32

11. Debreceni VSC 28 9 4 15 40-53 31

12. Kaposvári Rákóczi FC 27 3 2 22 20-64 11 - már kiesett

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt