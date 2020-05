„Brutálisan nehéz lesz megállítani a Bayernt”

A mérkőzés egyetlen gólját a 43. percben Joshua Kimmich szerezte, egy látványos emeléssel. A válogatott játékos három bajnoki gólt lőtt már a tizenhatoson kívülről, többet, mint bármelyik más Bayern-játékos. Joshua Kimmich nagyon boldog volt: „Ez talán életem eddigi legszebb célja volt, ráadásul nagyon fontos is.” Elárult egy titkot arról, milyen fontos az ellenfél játékosainak feltérképezése: „Nem láttam pontosan, hogy mennyire jött ki a vonalról, de a meccs előtt a stáb felhívta a figyelmünket arra, hogy Bürki egy kissé ki szokott lépni a gólvonalról. Ezért is próbáltam meg, s

egy kis szerencsével beemeltem a labdát a kapuba.”

A Borussia Dortmund – korábban a Bayern Münchenben is szereplő – védője, Mats Hummels őszintén mondta: „Azt hiszem, most már csak a Bayern kezében van a döntés. Hét pontos hátrányba kerültünk, mi nem tehetünk már többet, mint hogy minden hátralévő mérkőzésünket megnyerjük, és reménykedünk, hogy háromszor is megbotlanak.”

„Hét pont hat meccs alatt, ezt nagyon-nagyon nehéz lesz ledolgozni” – mondta Favre, aki a szíve mélyén talán nem csak sejti, hanem tudja, hogy a november óta Hansi Flick által irányított rivális meg fogja nyerni sorozatban nyolcadszor is a német bajnoki címet. Ezzel tovább javítaná a saját rekordját.

Ugyanakkor éppen Flick int attól, hogy bárki már most „odaadja” a Bayernnek a bajnoknak járó salátástálat. Csak a mögötte hagyott mérkőzésről beszélt: „Meg akartuk nyerni és ezzel lépést tettünk előre. Időnként koncentráltak, határozottak, sőt bátrak voltunk.

Elégedett vagyok a csapatommal”

– mondta. Egyébként meg tartotta magát ahhoz, amit még a „Klassiker”, a nagy rangadó előtt mondott: „Semmit sem dönt el.”

Azért nehéz elképzelni, hogy az a csapat, amely Niko Kovać menesztése, illetve Hansi Flick, a korábbi segítő előléptetése óta 24 mérkőzéséből 21-et megnyert, hirtelen összeomlana. Annál is inkább, mert az újrakezdés óta mindhárom mérkőzését megnyerte.

A Borussia Dortmund – még Jürgen Klopp irányításával – 2010–2011-ben és 2011–2012-ben is megnyerte a Bundesligát, de azóta mindig a Bayern diadalmaskodott.

Flick, aki a negyedik helyen vette át a csapatot, az első 18 Bundesliga-mérkőzéséből tizenötöt megnyert.

Az egyetlen Bayern-menedzser, aki korábban hasonló rajtot vett, Pep Guardiola volt.

A hétpontos különbségből könnyen kiszámítható: most is a Bayern lesz a bajnok, ha a hátralévő hat bajnokiból legalább négyet megnyer. Azaz a most az első ötbe tartozó riválisok elleni mérkőzések, azaz a rangadók közül akár el is veszítheti a Bayer Leverkusen és a Borussia Mönchengladbach ellenit. Amúgy a Gladbachhal akad elszámolni való: a Bayern legutóbb december 7-én szenvedett vereséget, mégpedig a Borussia Mönchengladbach ellen.

A Bayernre várnak még feladatok a Bundesligán kívül is: a német országos kupasorozat, a DFB Pokal elődöntőjében tart, s áll még a Bajnokok Ligájában is, miután a nyolcaddöntőben az első mérkőzést Londonban 3-0-ra megnyerte a Chelsea ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/DPA pool/Federico Gambarini