Bogdán Ádám képbe kerülhet a Ferencvárosnál

A Nemzeti Sport információi szerint Bogdán Ádám szerződtetése is szóba kerülhet nyáron a Ferencvárosnál.

Ez kérdéseket vetne fel a másik két kapussal kapcsolatban is, hiszen három válogatott szintű kapusra nincsen szükség. Dibusz Dénes éppen a napokban hosszabbította meg a szerződését, így ő vélhetetően csak akkor távozna, ha a klub és az ő számára is előnyös megkeresés érkezne külföldről. Gróf Dávid helyzete azonban bizonytalanná válhat.

Bogdán Ádám, akit kétszer is megválasztottak az Év játékosának Magyarországon, még soha nem védett a hazai első osztályban. Még húszéves sem volt, amikor külföldre, Angliába költözött. Rövidre szabott hazai pályafutását a II. kerület Utánpótlás Futball Clubban kezdte, majd a Vasashoz igazolt. A piros-kékek első csapatában bajnoki találkozón nem szerepelt, ellenben 2007 februárja és júniusa között kölcsönjátékosként 12 találkozón a Vecsésben, az NB II-ben védett.

2007. július elsején kötött szerződést a Bolton Wanderersszel. Még mielőtt a „Vándoroknál” bemutatkozhatott volna az első csapatban, 2009 szeptemberétől közel egy teljes idényt a Crewe Alexandra együttesében töltött, kölcsönjátékosként. Egyetlen mérkőzésen védett a League Two-ban, a Bury ellen, 2009. szeptember 29-én. A Bolton első csapatában 2010. augusztus 24-én, a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen szerepelt először. A Premier League-ben öt nappal később, a Birmingham ellen debütált. Ebben a szezonban és 2011 őszén még „csak” a klub második számú kapusa volt a nála 12 évvel idősebb finn Jussi Jääskeläinen mögött.

A vetélytárs eltiltása azonban megnyitotta az utat, Bogdán Ádám pedig élt a lehetőséggel. 2012 januárja után ő a Bolton Wanderers első számú kapusa. Noha klubja az előző idény végén kiesett a Premier League-ből, ez semmiképpen sem a kapuson múlt. A szezon végén a klub szurkolói őt választották az Év játékosává.

Bogdán Ádám ugyan már 2008-ban, a Málta elleni mérkőzés előtt meghívást kapott az A-válogatott keretébe, csak 2011. június 3-án, Luxemburg ellen védett először az A-válogatottban. Az MLSZ 2012-ben és 2013-ban is az Év játékosának választotta. Bogdán lett így az első kapus, aki kétszer is kiérdemelte ezt az elismerést, ráadásul két egymást követő évben.

A 2013–2014-es idényben súlyos térdsérülést szenvedett, aligha gondolta, hogy lesz még ennél rosszabb is. 2015-ben a Liverpool FC-hez igazolt, szerepelt két bajnoki mérkőzésen is, de mivel gólt okozva hibázott, Jürgen Klopp lemondott róla. A kapus 2015–2016-ban ettől függetlenül Ligakupa-döntős volt a „vörösökkel”, védett is a sorozatban.

2016 nyarán klubja kölcsönadta a Wigannek, ahol november 19-én keresztszalag-szakadást szenvedett, nagyon hosszú kihagyásra kényszerült. 2018 nyarán klubja kölcsönadta a skót Hiberniannek, a skót élvonalban ismét rendszeresen védett 2019 nyaráig. Azóta ellenben a bajnokság befejezéséig csak a kispadig jutott..

Nyitókép: Illyés Tibor