Újabb sportág környékén ólálkodik Shane Tusup

Bogdán Ádám, a magyar labdarúgó-válogatottnál korábban rendre számításba vett kapus egy budapesti fitneszteremben készül arra, hogy újra pályára léphessen. Egyelőre nem teheti, munkaadója, a skót Hibernian egyelőre szélnek eresztette játékosait.

A hír ebben az, hogy kivel látták: nem mással, mint Shane Tusuppal és az ő spártai módszereivel próbálja formában tartani magát - írja a Blikk.

A 20-szoros válogatott, 32 éves kapus - mint a lapnak egy szemtanú elmondta - afféle személyi edzésben lehet a háromszoros olimpiai bajnok úszóedző Shane Tusupnál, és korábban a Nemzeti Sportnak azt is megemlítette, hogy lehet szó hazatérésről is, a Ferencvárossal is edzett egy ideig. Érdekesség még, hogy Bogdán Ádámnak nincs NB I-es mérkőzése, mert idáig csak légióskodott, sok-sok éven át.

Nyitókép: Instagram/Shane Tusup