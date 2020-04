Sportpszichológus: most mindenki zokogja ki magát!

Még soha, semelyik sportolóval nem történt ilyen, így alapvetően ha várható is volt a végén, hogy elhalasztják az olimpiát, azért az idei év egészét tekintve nyilvánvalóan készületlenül érte az olimpikonokat a tokiói játékok elhalasztása; mint Lénárt Ágota sportpszichológus, a Testnevelési Egyetem tanszélvezetője az InfoRádióban elmondta, a "megküzdési stratégiákat" eddig még nem kellett alkalmazniuk.

"Az csak egy dolog, hogy nem tudni, mikorra helyezik át az olimpiát, amit a japánok azért remekül meg fognak oldani, de

a sportoló egzisztenciális vagy magánéleti kérdései nagyon erősen bekúsznak ebbe a történetbe.

Vannak, akik az olimpia után akarták abbahagyni, az ő többségük most szerintem folytatni fogja" – hozta fel a sportpszichológus.

Lénárt Ágota szerint a támogatás is külön kérdés, hisz mindenkinek új szponzori szerződéseket kell majd kötnie, és a Magyar Olimpiai Bizottság is változtatni kényszerül most a támogatások, a felkészülés rendszerén. A sportszakmai oldal azonban a legsúlyosabb.

"Képzeljük el az olimpiát egy 4000 magas hegyként, amelyen a sportolók már 3500 méter magasan voltak. A hegyről sem lehet egy pillanat alatt lejönni, a felkészülést is teljesen át kell alakítani. Biztos vagyok benne, hogy az edzések, a szakmai programok újratervezése, a terhelés-élettani vizsgálatok és az ehhez kapcsolódó mérések, amelyek megalapozzák a jó felkészülést, most előtérbe kell hogy kerüljenek. Senki nem készült fel még egy év alatt egy olimpiára úgy, hogy már háromnegyedrészt ott volt."

Úgy látja, a sportolóknak most ki kell zokogniuk magukat, majd végig kell gondolniuk, mi lesz az ő sorsuk; nagyon fontos lesz az ő közegük támogató jelenléte.

Ami miatt viszont ajándék az egy év, az

a mentális felkészítés előtérbe helyezése,

meg lehet tanulni az autogén tréninget, a mentáltréninget, a figyelemfókuszálást, a különböző taktikákat, stratégiákat és a mozgásokat ki lehet elemezni, nem beszélve a lelki feltöltődésről.

