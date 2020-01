Faragó Tamás az Eb-titokról: a vízben is volt egy edzőnk

"El van ájulva" Faragó Tamás a magyar férfi vízilabda-válogatott Eb-aranyérme láttán. Az InfoRádió sportági szakértője szerint nem csak az nagy szó, hogy 21 év után sikerült újra a kontinens legjobbjának lenni, hanem az is, hogy ehhez ilyen körítést sikerült varázsolni Budapesten - ismert, a viadalt a rendre telt házas Duna Arénában rendezték.

"Az a sok-sok dicséret, amit kapott Budapest a rendezésért, illetve hát a szereplés... szuperlatívuszokban beszélhetünk a magyar vízilabdáról. Meg kell jegyeznem:

lehet a vízilabdát érteni vagy nem érteni, nagyon sok büszkeséget okoz a szurkolóknak,

mert évtizedek óta szállítja a sikert és a megbízhatóságot" - mondta az olimpiai és világbajnok egykori vízilabdázó.

Nagy Viktor (j) és Vogel Soma kapusok ünneplik a magyar válogatott győzelmét a budapesti vízilabda Európa-bajnokság férfi tornájának döntőjében játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzés után a Duna Arénában 2020. január 26-án. A magyar csapat a döntőben 9-9-es rendes játékidő után az ötméterespárbajban 5-4-re legyőzte Spanyolországot. A magyarok összességében 13. alkalommal és 21 év szünet után lettek újra a kontinens legjobbjai. MTI/Czagány Balázs

Mint arról az Infostart is beszámolt, a vízilabda-Eb fináléjában a spanyolok derekasan küzdöttek, a rendes játékidő végén döntetlen volt az állás, majd ötméteresekkel Märcz Tamás legénysége kerekedett felül, a cserekapus Vogel Soma büntetőt hárított az ötödik sorozatban.

"Van recept. Most már nem az a jelszó, hogy végy egy kapust, hanem az, hogy

végy két kapust.

- mondta a szakember. "A büntetőpárbajban két lövésből egyet megfogott. De továbbmenve el kell mondanom, hogy a válogatott többi tagja, Varga Dénes, Manhercz Krisztián, Hárai Balázs és sokan mások is jó teljesítményt nyújtottak. Talán irigylésre méltó is egy ilyen szereplés, mert

mi is nyertünk sok mindent, de 6-7 ezer ember előtt, akik csak a magyar válogatottnak szurkolnak, az fantasztikus élmény lehetett a fiúknak."

A torna legértékesebb játékosa Varga Dénes lett, a döntőben két gólt szerzett, és értékes passzai voltak.

"Többször hangoztattam, hogy Varga Dumi egy világklasszis, egy született tehetség, igazából most már nem csak a világ legjobb játékosa, hanem a világ legjobb vízilabdázója is: azért fontos utóbbit hangsúlyozni, mert ez azt is jelenti, hogy

minden pillanatban pontosan úgy gondolkodik, mint egy edző, aki még ráadásul bent is van a vízben,

képes a csapatot összefogni, átlátni a helyzetet, vészhelyzetben jó döntéseket hozni. Tehát azt gondolom, a két kapus mellett egy ilyen teljesítmény teljesen egyértelművé teszi, hogy a magyar válogatott sokkal jobb volt az ellenfelénél."

Hogy megvan-e az olimpiai keret is, arra azt mondta: szerinte igen.

"Szokták mondani: győztes csapaton ne változtass! De a magyar vízilabda mindig rendelkezik tartalékokkal. Mindig nekiállunk sopánkodni, hogy kiment egy nagy generáció, de a magyar vízilabda újra és újra bizonyítja, hogy

a következő generáció legalább annyira értékes és egységes lesz.

Azt hiszem, most azt tapasztaljuk, hogy összeállt egy jó garnitúra, amibe persze be lehet kerülni, mert mindig vannak még jobb teljesítmények" - vélekedett Faragó Tamás.

A női válogatott szombaton nagy csatában, jelentős hátrányból fordítva lett bronzérmes az Európa-bajnokságon, az arany a spanyoloké.

"A csajok is minden dicséretet megérdemelnek, főleg annak tükrében, hogy átléptünk egy határt; már nem vagyunk annyira szerencsétlenek, képesek vagyunk vesztett állásból felállni, mérkőzést nyerni, a sok-sok negyedik hely után érmet nyertünk, ami hitet ad arra a játékosoknak és a szakvezetésnek, hogy egy olimpiai kvalifikáció után egy olimpián is végre jól tudunk szerepelni" - utalt a nyári játékokra Faragó Tamás.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs