21 év után Európa-bajnok a magyar férfi vízilabda-válogatott

Az első Eb-aranyukra hajtó spanyolok kezdték jobban a döntőt, de Zalánki szabaddobásból egyenlített. Ezt követően viszont a támadójáték döcögött, nem jöttek be a lövések, az ellenfél pedig 3-1-re elhúzott.

A második negyedre feljavult a védekezés, olyannyira, hogy a magyar csapat gólt sem kapott. Közben az emberelőnyöket sikerült jobb hatásfokkal kihasználni, és Varga Dénes remek gólja után már a mieink vezettek a 15. percben.

A folytatásban a spanyolok végig eredményesen üldözték a magyarokat, és rendre egyenlítettek, de mindig volt válasz erre is. Két góllal viszont egyszer sem tudott elhúzni a magyar együttes. Nagy Viktor fontos védésekkel segítette a csapatot, jöttek a blokkok is, elöl pedig Manhercz teljesítménye javult fel. A végén Hárai csavart hatalmas gólt, de fórból egyenlíteni tudtak a spanyolok, és a végén egy megúszás után a győztes találathoz is közel jártak, ám a magyar kapus védeni tudott.

Ahogy a csoportkörben, úgy ezúttal is döntetlenre végzett a két csapat, ám az aranyérmet el kellett dönteni, így jöhettek az ötméteresek. A magyaroktól mindenki belőtte, míg a végén az utolsó két lövésre becserélt Vogel Soma hárítani tudott, ezzel Európa-bajnok lett a válogatott 21 év után.

