Aranyszavak a Duna Arénából: "ez életem élménye"

„Az ilyen pillanatokért dolgozunk a stábbal. A kluboknál pedig azért tesznek sokat, hogy ezek a játékosok egyre jobbak legyenek. Az elmúlt időszakban több fiatal is beleérett a nemzetközi mezőnybe, és ők, kiegészülve a klasszisainkkal egy olyan elegyet alkotnak, amely minden válogatott ellen ütőképes lehet. Azt gondolom, ezt az elmúlt pár évben nem mondhattuk el" - mondta az eredményhirdetést követően Märcz Tamás, aki Ivády Sándor, Gyarmati Dezső és Faragó Tamás után a negyedik vízilabdázó, aki játékosként, majd edzőként is Európa-bajnok lett. A 21 évvel ezelőtti, firenzei diadalra már nem igazán emlékezett, de mint mondta, emlékképei maradtak meg az ünneplésről.

Tetszett neki, hogy a játékosai magabiztosan lőtték az ötmétereseket, a kapuscseréről pedig azt mondta, hogy Nagy Viktorban és Vogel Somában is benne volt a bravúr, előre meg volt beszélve a váltás, ha az első három spanyol lövés bemegy.

Külön örömnek nevezte, hogy most megtörtek egy 21 éves időszakot, ráadásul hazai közönség előtt. Azt követően, hogy 2017-ben világbajnoki, 2018-ban pedig világliga-döntőt veszített el a gárda itthon, most valamit vissza tudtak adni a közönségnek – tette hozzá.

„Jó úton vagyunk, de nem kényelmesedhetünk el. Látjuk azt, miben kell még fejlődnünk ahhoz, hogy ne csak esélyesként, hanem nagy esélyesként menjünk ki az olimpiára, és ott valami nagyot tudjunk alkotni" – emelte ki Märcz Tamás.

Vogel: életem élménye

A döntő egyik hőse Vogel Soma volt, aki az utolsó két ötméteresre beállva egyet hárított.

„Eufórikus hangulat volt, köszönet a nézőknek, hogy végig mellettünk voltak. Ez életem legnagyobb élménye. Átfutottam, hogy kik lövik a büntetőket a spanyoloktól, de ilyenkor inkább a megérzés számít. Az első hármat is laposan lőttek, a negyediket is, az ötödikre is laposan kellett kijönnöm” – mondta aranyéremmel a nyakában.

Arra a kérdésre, ez mekkora üzenet a riválisoknak az olimpia előtt, azt válaszolta: már a tavalyi világbajnokságon is kaptak olyan visszajelzéseket, hogy jobbnak gondolták a magyar csapatot a negyedik helynél, és ezt most sikerült is megmutatni.

„Az olimpián már így is fognak hozzánk állni, még egy fokkal keményebben készülnek ellenünk” – tette hozzá.

Még több van a csapatban

Manhercz Krisztián volt a finálé egyik legjobbja, két gólja mellett fontos blokkokat is bemutatott.

„Ma mindenki örülni tudott mindennek: ha Vámos Marci lőtt gólt, ha Pohl Zoli tudott szerelni egyet. Ezért volt csapat a mai csapat, és ezért tudott már Montenegró ellen is nyerni. Mert itt 13 játékos volt, aki egymásért küzdött. Ez a legnagyobb dolog. 21 év után nyertünk Eb-t, amit hatalmas eredménynek tartok, és

a magyar drukkerek megérdemelték, hogy egy hazai világversenyt nyerjünk nekik.”

Úgy látja, még ez sem volt maximális teljesítmény a válogatottól.

„Aki ismeri ezt a magyar válogatottat, tudja, hogy ez nem 100 százalékos teljesítmény volt. Nem mondhatjuk, hogy elképesztően pazarul játszottunk. Voltak nagyon jó teljesítmények, játszottunk nagyon jól, de több van még ebben a csapatban. Ez az, amiből merítkezhetünk, és ezért fontos a győzelem.”

A szintén két gólt szerző Zalánki Gergő szerint a magyar válogatott jobban akarta a sikert.

„Nagyszerű érzés volt ennyi ember előtt játszani, és különösen jó érzés, ha bemegy egyből az első lövés. Örülök, hogy az elején lőttem pár gólt és az ötméteres is bement.

A vb-t kiengedtük a kezünkből itthon 2017-ben és ezt most nem akartuk.

Azt mondtuk: hogy nem akarhatják nálunk jobban ezt az aranyérmet” – mondta, hozzátéve, hogy a siker extra löketet ad az olimpiáig.

Győztes mentalitás

Vámos Márton a mostani diadalt a 2013-as világbajnoki címmel azonos értékűnek tartja.

„Hatalmas dolog, hogy egy ilyen uszodában ilyen közönség előtt tudtunk nyerni. Borzasztó nehéz volt a döntő, a spanyolok két-három éve nagyon jól szerepelnek. Most is összeszedetten és taktikusan játszottak, de mindig tudtunk egy gólt lőni, amiben elfáradtak a végére. Ezt a mentalitást a Fraditól tudtuk a mentalitást áthozni a válogatotthoz.

A csapat többi része is elhitte, hogy meg tudjuk nyerni. Varga Dumi kijelentette, hogy ez az egyértelmű cél, és ott voltunk mögötte ebben”

– mondta a döntőben egy gólt szerző, az ötösét is magabiztosan értékesítő átlövő.

Mezei Tamás azt mondta, olyan döntő volt, amilyenre számítottak.

„Nagyon jó a spanyol csapat. Számítottam rá, hogy végtelenségig kiélezett meccs lesz. Sokáig előnyben voltunk, de nagy tartása volt a csapatnak a végén is. Az ötösöknél egy Somával jobbak voltunk. Az a kicsi, ami az elmúlt években hiányzott, most megvolt. Eddig rendre egy banánhéjon elcsúsztunk, mindig volt egy kis oda nem figyelés, figyelmetlenség, rossz lövés, rossz blokk, de benne volt ez az eredmény a csapatban” – értékelt a center.

Az ötmétereseket oroszrulettnek nevezte, de hitt a győzelemben.

„Az egész csapat nagyon stabil, nem volt kétségem afelől, hogy jól fogunk kijönni belőle. Fejben erősebbek voltunk.”

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs