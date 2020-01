Ez volt a baj a magyar férfi kézilabda-válogatottal Norvégia ellen

A pénteki, malmői találkozó első félidejében jelentős különbség volt a két csapat között, a legutóbbi két világbajnokságon ezüstérmes skandinávok sokkal gyorsabban és pontosabban játszottak támadásban, sokkal hatékonyabban védekeztek, és a 18. percben már 15-5-re vezettek.

"Az első félidőben látott félénk hozzáállással volt bajunk. Hibázni lehet, mindenki hibázik, de ha látjuk, hogy van tűz, van szikra, akkor nincs bajunk a játékkal. A szünetben azt mondtuk a játékosoknak, hogy legyenek robbanékonyabbak. A tudás- és tapasztalatbeli különbséget ezzel lehet kiegyenlíteni" - nyilatkozta Gulyás István szövetségi kapitány.

Hozzátette, nem erre számítottak, és a játékosok némileg meg is zavarodtak, taktikailag nem azt csinálták, amit kellett volna, szűken játszottak, középen tömörültek.

"Nem ez volt a terv. Szét akartuk húzni a védőfalat egy kicsit, hogy Bánhidi Bence kikerüljön az egyes és a kettes védő közé, a két szélsőhöz és a kisebb testű kettes védőhöz, de elbizonytalanodtunk" elemezte az első felvonásban látottakat az edző.

Felidézte, hogy voltak pontatlan lövések, több visszapattanó labdánál is pechjük volt a magyaroknak, de hangsúlyozta, hogy a labda mindig ahhoz pattan, aki egy kicsit jobban koncentrál.

"A három csoportmeccs után jött egy kis leeresztés, egy kis nyugalom. Ez is a mi arcunk, ezt is kezelni kell, ezen is dolgozni kell. Életet kell lehelni a fiúkba, és újra el kell vetni a fejekben, hogy ezeket a bónuszmeccseket úgy éljük meg, mint a mostani második félidőt. Akkor nem lesz problémánk" - magyarázta Gulyás.

Elárulta, hogy a szünetben egy kicsit felpiszkálták a játékosokat, mondván, az nem lehet, hogy a norvégok mutogassanak és nagyképűen kézilabdázzanak.

"A második félidőben aztán Sipos Adrián néhányszor összeakasztotta a bajszát Sander Sagosennel, és a kispadok között is ment a kommunikáció, de azt gondolom, ez a helyes, ennek így kell zajlania. A második félidőben helyre állt a lelkük, ugyanúgy mentek és küzdöttek, mint a korábbi három mérkőzésen, és ez fontos" - értékelt a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott a 2017-es és a tavalyi világbajnokságon, illetve ezúttal is sima vereséget szenvedett a norvégoktól. Gulyás István ezt azzal magyarázta, hogy a skandináv együttes rendkívül dinamikusan kézilabdázik, sokat fut és nagy sebességet diktál.

"Ha gólt lőttünk, máris ott lihegnek a nyakunkon a félpályán. Ebben nem csak előttünk, hanem a világ előtt járnak, ehhez a futómennyiséghez és dinamikához kell felnőnünk" - mondta.

Ezúttal a magyar keret mind a 16 tagja játéklehetőséget kapott. A szakvezető ennek kapcsán elmondta, a csoportkörben is az volt a terv, hogy forgatják a csapatot, de akkor ki-ki meccseket játszottak, ezért erre nem volt lehetőség.

Ligetvári Patrik úgy fogalmazott, sokat tudnak tanulni a pénteki vesztes mérkőzésből, mert az első félidőben nagyon sok hibát követtek el.

"Ezekről beszéltünk a meccs előtt, mégis rosszul csináltuk. Ebből kell leszűrnünk a tanulságot, és ezeket kell kijavítanunk" - magyarázta a spanyol Logrono La Rioja balátlövője, aki hét lövésből öt gólt dobott.

Hozzáfűzte, nem volt meglepő számukra az a nagy iram, amit ellenfelük diktált, hiszen számítottak rá. Ligetvári közölte, csalódást jelentett számukra, hogy ellenfelüknek szerencséjük is volt, és a kapufáról mindig hozzájuk pattant a labda.

"A szünet után úgy jöttünk ki, hogy próbáljuk megnyerni a második félidőt, ez sikerült is, és kevesebb hibával játszottunk. Éreztük, hogy lebecsültek minket, nagyképűen mutogatnak,

és éreztük, hogy még közelebb lehetne kerülnünk hozzájuk, de ez végül nem sikerült" - nyilatkozta.

Az átlövő elismerte, most jött ki rajtuk a fáradtság, de hangsúlyozta, hogy át kell lépniük a holtponton, és ha ez sikerül, akkor ugyanazt a teljesítményt tudják nyújtani a folytatásban, mint például a csoportkörben Izland ellen.

A norvégok továbbra is százszázalékosak a tornán, a magyaroknak ez volt az első vereségük.

A magyar csapat két győzelem és egy döntetlen után a maximális két ponttal jutott a csoportkörből a középdöntőbe, ahol vasárnap Szlovéniával, kedden a legutóbbi kontinenstornán ezüstérmes Svédországgal, szerdán pedig Portugáliával találkozik. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

Nyitókép: Gulyás István szövetségi kapitány az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában játszott Magyarország - Norvégia mérkőzésen. MTI/EPA/TT Hírügynökség/Johan Nilsson